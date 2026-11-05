Boca-River, en playoffs del Torneo Clausura 2026: los resultados que pueden cruzarlos en octavos
El Xeneize todavía tiene posibilidades de terminar entre los cuatro primeros de la Zona A, mientras que el Millonario puede finalizar entre el quinto y el octavo puesto de la Zona B
La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 definirá las posiciones de Boca y River y podría preparar un nuevo Superclásico en los octavos de final. Para que el cruce se concrete, ambos deberán terminar en lugares específicos de sus respectivas zonas y dependerán de otros resultados.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena todavía puede finalizar primero, segundo, tercero o cuarto en la Zona A. El Millonario, conducido por Leonardo Ponzio, tiene distintos escenarios para ubicarse entre el quinto y el octavo lugar de la Zona B.
¿Qué necesita Boca para terminar primero o segundo?
Boca primero y River octavo: el Xeneize deberá vencer a Defensa y Justicia por una diferencia de dos goles y esperar que Instituto pierda. La Banda Roja, en tanto, tendrá que caer ante Aldosivi. Además, Sarmiento e Independiente Rivadavia deberán ganar, mientras que a Belgrano y Barracas Central les alcanzará con empatar para superar al Millo.
Boca segundo y River séptimo: el conjunto azul y oro deberá ganar y esperar que Instituto no consiga una victoria. También puede terminar segundo si empata y Vélez no gana. Para que el de Ponzio quede séptimo, tendrá que perder ante Aldosivi y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia gane. Si Belgrano y Barracas Central empatan, ambos lo superarán.
Las posibilidades de un Boca-River si el Xeneize termina tercero o cuarto
Boca tercero y River sexto: el equipo de Arruabarrena ocupará el tercer puesto si pierde ante Defensa y Justicia y Vélez no consigue los tres puntos frente a Unión. Para que el de Núñez finalice sexto, deberá empatar o perder contra Aldosivi. Además, Belgrano y Barracas Central tendrán que empatar o ganar, mientras que Sarmiento e Independiente Rivadavia no deberán triunfar.
Boca cuarto y River quinto: Boca caerá al cuarto lugar si pierde ante Defensa y Justicia y Vélez vence a Unión. River, por su parte, deberá empatar o perder ante Aldosivi. También necesitará que uno solo entre Belgrano y Barracas Central empate o gane, y que Sarmiento e Independiente Rivadavia no consigan una victoria.
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