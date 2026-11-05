Boca-River, en playoffs del Torneo Clausura 2026: los resultados que pueden cruzarlos en octavos

¿Qué necesita Boca para terminar primero o segundo?

Boca primero y River octavo: el Xeneize deberá vencer a Defensa y Justicia por una diferencia de dos goles y esperar que Instituto pierda. La Banda Roja, en tanto, tendrá que caer ante Aldosivi. Además, Sarmiento e Independiente Rivadavia deberán ganar, mientras que a Belgrano y Barracas Central les alcanzará con empatar para superar al Millo.