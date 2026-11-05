¿Se sacó presión? Juan Sebastián Verón sorprendió al elegir al mejor equipo del fútbol argentino
El presidente de Estudiantes, quien está en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, destacó la continuidad y regularidad del conjunto xeneize.
Juan Sebastián Verón se metió en el debate sobre cuál es el mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad y no dudó al momento de dar su respuesta: eligió a Boca. El presidente de Estudiantes de La Plata destacó el funcionamiento del conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y explicó cuáles son los motivos que lo llevaron a esa conclusión.
En una entrevista con Urbana Play, el dirigente del Pincha valoró especialmente la regularidad que consiguió el Xeneize durante la temporada y el protagonismo que adquirieron sus futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. "Para mí, Boca es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base en los chicos del club y, a partir de ahí, empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel", sostuvo la Brujita.
Además, se refirió a la posibilidad de que el equipo consiga un nuevo título internacional en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. "Lo veo bien, obviamente después son finales, son partidos únicos", analizó.
La elección del presidente de Estudiantes también tiene un dato particular: durante su carrera como jugador tuvo un breve paso por el Xeneize. Disputó 17 encuentros oficiales con la camiseta azul y oro, todos como titular, y convirtió cuatro goles. Su etapa en el club terminó con una transferencia a Sampdoria de Italia por 5,5 millones de dólares, operación que le permitió continuar su carrera en el fútbol europeo.
La ilusión de Estudiantes por la final de la Libertadores
Más allá de sus declaraciones sobre el club de la Ribera, también se refirió al momento que atraviesa el Pincharrata, que se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente al Verdao, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.
El dirigente recordó la importancia que tiene esa competencia para la historia de la institución y reconoció que alcanzar nuevamente esa instancia representa un sueño personal y colectivo. "Siempre lo soñás, a mí me tocó vivirlo como jugador (conquistó la Copa en 2009 tras vencer a Cruzeiro). También por parte de mi padre, al conocer sus historias o la historia de Estudiantes. Obviamente, esto tiene algo de consecuencia en lo que hacemos en el día a día y en lo que fuimos construyendo en estos años. Siempre de menor a mayor y trabajando sobre un proyecto", expresó.
Por último, el presidente del Pincha profundizó sobre el peso de la historia y la identidad de un club en las competencias internacionales: "Yo creo que es el club. Hay clubes que tienen una historia que hace que, en estos momentos, se ponga arriba de la mesa, es algo que juega. A diferencia de otros que la están construyendo, que por ahí llegan por primera vez a una final. El escudo tiene un peso propio", explicó.
Y concluyó con una referencia al recorrido de Estudiantes en el máximo torneo continental: "Eso no le pertenece solo a Estudiantes, pero tenemos nuestra historia con la Copa y la hacemos valer".
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