¿Se sacó presión? Juan Sebastián Verón sorprendió al elegir al mejor equipo del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata es finalista de la Copa Libertadores

El dirigente recordó la importancia que tiene esa competencia para la historia de la institución y reconoció que alcanzar nuevamente esa instancia representa un sueño personal y colectivo. "Siempre lo soñás, a mí me tocó vivirlo como jugador (conquistó la Copa en 2009 tras vencer a Cruzeiro). También por parte de mi padre, al conocer sus historias o la historia de Estudiantes. Obviamente, esto tiene algo de consecuencia en lo que hacemos en el día a día y en lo que fuimos construyendo en estos años. Siempre de menor a mayor y trabajando sobre un proyecto", expresó.

Por último, el presidente del Pincha profundizó sobre el peso de la historia y la identidad de un club en las competencias internacionales: "Yo creo que es el club. Hay clubes que tienen una historia que hace que, en estos momentos, se ponga arriba de la mesa, es algo que juega. A diferencia de otros que la están construyendo, que por ahí llegan por primera vez a una final. El escudo tiene un peso propio", explicó.

Y concluyó con una referencia al recorrido de Estudiantes en el máximo torneo continental: "Eso no le pertenece solo a Estudiantes, pero tenemos nuestra historia con la Copa y la hacemos valer".