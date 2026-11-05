La preocupación de Arruabarrena: los jugadores de Boca que podrían quedar fuera de los playoffs
Los tres futbolistas acumulan cuatro amonestaciones y una nueva tarjeta los dejaría afuera del primer cruce mata-mata del Torneo Clausura 2026.
Boca llega al partido frente a Defensa y Justicia con la posibilidad de dar otro paso hacia la conquista de la Tabla Anual 2026. Aunque ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena no piensa reservar futbolistas, incluso con tres integrantes del plantel al borde de una suspensión.
Los jugadores comprometidos son Milton Delgado, Jagger Herrera y Ayrton Costa, quienes acumulan cuatro tarjetas amarillas en el campeonato. Si alguno recibe una nueva amonestación, deberá cumplir una fecha de suspensión y se perderá el primer partido de los playoffs.
Los dos titulares de Boca que están en riesgo
Herrera y Delgado serían titulares este sábado ante el Halcón. El primero llegó a la cuarta amarilla durante el Superclásico, después de cometer una infracción sobre Tomás Galván. Para evitar que pudiera ser expulsado, el director técnico decidió reemplazarlo por Costa, quien también terminó amonestado y quedó en la misma situación que su compañero.
Delgado, en cambio, logró terminar sin sanciones el encuentro frente a River, pese a la intensidad del clásico y las siete tarjetas amarillas que recibió Boca durante el partido. El mediocampista volvería a integrar el centro del campo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Su presencia es importante para el funcionamiento del equipo, pero el objetivo de pelear por el primer puesto de la tabla anual pesa más que el riesgo disciplinario.
¿Qué pasa si los jugadores de Boca reciben otra amarilla?
Si Herrera, Delgado o Costa consiguen evitar una nueva amonestación, las tarjetas acumuladas se limpiarán y dejarán de condicionar sus presencias en los playoffs.
En caso de que Herrera sea suspendido, Costa aparece como su principal reemplazante, con Marco Pellegrino como otra alternativa. Para Delgado, en cambio, la sustitución sería más compleja: Tomás Belmonte puede ocupar ese lugar, aunque ofrece características diferentes.
Más allá de esta preocupación, el club de la Ribera llega con buenas noticias después del triunfo ante el Millonario. La única situación física que genera atención es la de Rodrigo Battaglia, mientras que Tomás Aranda tiene posibilidades de regresar a la convocatoria tras superar la fractura de peroné que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de dos meses.
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