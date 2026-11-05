La preocupación de Arruabarrena: los jugadores de Boca que podrían quedar fuera de los playoffs

En caso de que Herrera sea suspendido, Costa aparece como su principal reemplazante, con Marco Pellegrino como otra alternativa. Para Delgado, en cambio, la sustitución sería más compleja: Tomás Belmonte puede ocupar ese lugar, aunque ofrece características diferentes.

Más allá de esta preocupación, el club de la Ribera llega con buenas noticias después del triunfo ante el Millonario. La única situación física que genera atención es la de Rodrigo Battaglia, mientras que Tomás Aranda tiene posibilidades de regresar a la convocatoria tras superar la fractura de peroné que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de dos meses.