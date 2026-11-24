Boca sabe cuándo jugará la Recopa Sudamericana 2027 y espera rival: ¿Estudiantes o Palmeiras?
Tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize aseguró su lugar en otra final internacional.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 le permitió sumar una nueva estrella internacional y, además, obtener el boleto para disputar la Recopa Sudamericana 2027. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá la posibilidad de volver a levantar un trofeo continental y ya conoce las fechas de la definición.
La Conmebol confirmó que las finales se jugarán el miércoles 17 y el miércoles 24 de febrero de 2027. Como es habitual en esta competencia, la definición será a través de una serie de ida y vuelta. El Xeneize disputará el primer encuentro en La Bombonera y tendrá la ventaja de definir la serie como visitante.
Su adversario saldrá del enfrentamiento entre Estudiantes y Palmeiras, que definirán al campeón de la Copa Libertadores el próximo sábado en Montevideo. De esta manera, el conjunto azul y oro podría medirse con el Pincha en La Plata o viajar a San Pablo para enfrentar al conjunto brasileño.
Boca, el máximo ganador de la Recopa Sudamericana
El conjunto de la Ribera participará por sexta vez en la historia del certamen y buscará ampliar su condición de máximo ganador, con cuatro conquistas: 1990, 2005, 2006 y 2008. Su única final perdida fue en 2004, cuando cayó frente a Cienciano de Perú.
Además, el club de la Ribera ya sabe lo que significa ganar la Recopa ante rivales de ambos países. En 2006 derrotó a San Pablo por un global de 4-3, mientras que en 2008 superó a Arsenal por 5-3. Ahora, con la clasificación asegurada, el equipo del Vasco espera conocer a su próximo adversario para intentar sumar otro título a su extensa historia internacional.
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