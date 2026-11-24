Herrera, de 20 años y nacido en San Martín, se convirtió en una de las grandes apariciones del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Con apenas 17 partidos en Primera, tuvo una actuación destacada en la final contra Atlético Mineiro, donde sobresalió por su firmeza defensiva, su capacidad en el juego aéreo y su buena salida con pelota. Incluso tuvo una participación determinante en el segundo gol de Boca: lanzó un preciso pase largo para Sebastián Villa, quien desbordó por la izquierda y asistió a Miguel Merentiel.