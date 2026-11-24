La vieja foto que compartió Jagger Herrera con Leandro Paredes y emocionó a los hinchas Boca
El joven defensor recordó el día en que conoció al actual capitán xeneize, cuando todavía era un niño que soñaba con llegar a Primera.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 dejó numerosas imágenes y festejos, pero Jagger Herrera sorprendió con una publicación especial en sus redes sociales. "Los sueños están para cumplirse", escribió el zaguero en una historia de Instagram, acompañando la imagen que rápidamente llamó la atención de los hinchas.
El joven defensor compartió una fotografía de su infancia junto a Leandro Paredes y recordó el encuentro que tuvieron cuando el mediocampista comenzaba a dar sus primeros pasos en Primera División. La publicación tuvo una respuesta del propio capitán xeneize, quien la compartió en su cuenta y le dedicó una breve frase: "Fenómeno".
De pedirle una foto a Paredes a compartir la gloria en Boca
La fotografía fue tomada cuando Herrera tenía apenas siete años. En aquel momento, el actual defensor se acercó a Paredes en las inmediaciones de Casa Amarilla para sacarse una foto con uno de sus ídolos, mientras el mediocampista empezaba a consolidarse en el primer equipo bajo la conducción de Carlos Bianchi. Casi trece años después, ambos comparten plantel, celebraciones y títulos con la camiseta azul y oro.
Herrera, de 20 años y nacido en San Martín, se convirtió en una de las grandes apariciones del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Con apenas 17 partidos en Primera, tuvo una actuación destacada en la final contra Atlético Mineiro, donde sobresalió por su firmeza defensiva, su capacidad en el juego aéreo y su buena salida con pelota. Incluso tuvo una participación determinante en el segundo gol de Boca: lanzó un preciso pase largo para Sebastián Villa, quien desbordó por la izquierda y asistió a Miguel Merentiel.
La aparición de un nuevo referente defensivo
El crecimiento de Herrera se aceleró a partir de las lesiones de Marco Pellegrino y Ayrton Costa, además de algunas actuaciones irregulares del último. Su rendimiento en el segundo tiempo frente a Racing, en el Cilindro, terminó de convencer al entrenador. Desde entonces, el juvenil se ganó un lugar entre los titulares y no volvió a salir del equipo.
La imagen junto a Paredes representa mucho más que un recuerdo de infancia: refleja el recorrido de un futbolista que pasó de buscar una fotografía con su ídolo a convertirse en uno de sus compañeros y celebrar junto a él una nueva conquista internacional.
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