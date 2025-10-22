Boca se juega todo ante Barracas: una final anticipada en la lucha por la Copa Libertadores

belgrano boca

Con 50 puntos en la Anual, el club de la Ribera se ubica actualmente en el quinto lugar, fuera de los puestos de clasificación directa. Rosario Central encabeza con 59, seguido de River (52), Argentinos Juniors (51) y Riestra (51). Una victoria ante Barracas lo colocaría nuevamente en zona de privilegio, dependiendo únicamente de sí mismo para asegurar su lugar en la Libertadores. Sin embargo, un nuevo tropiezo podría dejarlo en una posición crítica, con apenas tres fechas por delante para revertir la situación.