Boca se juega todo ante Barracas: una final anticipada en la lucha por la Copa Libertadores
El equipo de Claudio Úbeda afronta su partido pendiente con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo y no quedar al margen.
Boca atraviesa un momento límite. El duelo pendiente ante Barracas Central, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, se transformó en una verdadera final para el equipo de Claudio Úbeda. Después de dos derrotas en los últimos tres encuentros y con el margen de error completamente agotado, el Xeneize necesita sumar de a tres en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia para mantener vivas sus chances de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.
La derrota ante Belgrano en La Bombonera todavía duele. Aquella caída no solo significó perder puntos valiosos en la Tabla Anual, sino también dejar pasar la posibilidad de superar a River, lo que habría cambiado el ánimo del plantel y la perspectiva del hincha. En cambio, el traspié acentuó la presión sobre un equipo que no logra encontrar regularidad, pese a haber mostrado pasajes de buen fútbol en otros duelos decisivos.
Con 50 puntos en la Anual, el club de la Ribera se ubica actualmente en el quinto lugar, fuera de los puestos de clasificación directa. Rosario Central encabeza con 59, seguido de River (52), Argentinos Juniors (51) y Riestra (51). Una victoria ante Barracas lo colocaría nuevamente en zona de privilegio, dependiendo únicamente de sí mismo para asegurar su lugar en la Libertadores. Sin embargo, un nuevo tropiezo podría dejarlo en una posición crítica, con apenas tres fechas por delante para revertir la situación.
Boca va contra Barracas Central a todo o nada por llegar a la Copa Libertadores 2026
El Clausura tampoco ofrece respiro. La paridad es tal que cualquier resultado puede modificar el panorama en cuestión de horas. Boca, que podría haberse metido en el top ocho con un triunfo ante Belgrano, hoy está fuera de los puestos de playoffs. Por eso, el choque ante Barracas es más que un trámite pendiente: representa la última oportunidad para recuperar la confianza y volver a encaminar el rumbo.
El fixture tampoco le da tregua: después de Barracas, el Xeneize deberá medirse con Estudiantes, River y Tigre. Cuatro partidos que definirán el cierre de temporada y, posiblemente, el futuro de varios integrantes del plantel. A favor, Úbeda cuenta con la certeza de que el equipo aún depende de sí mismo: tres victorias y un empate lo dejarían clasificado, e incluso podría tener margen si vence al Millonario en la Bombonera.
La presión, como tantas veces, vuelve a ser un factor determinante. Desde la final perdida ante Fluminense en 2023, el club no logra un cierre de año tranquilo. Y otra vez, la historia se repite: necesita reaccionar a tiempo para evitar que la temporada termine en frustración.
