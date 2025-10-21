Difunden imágenes del choque por el que denunciaron a Luis Advíncula
El accidente pasó el 28 de agosto en Canning, pero recién en las últimas horas se dieron a conocer los videos del siniestro.
En las últimas horas, Luis Advíncula, jugador de Boca, quedó envuelto en un escándalo. Es que según se supo, el futbolista protagonizó un accidente en la localidad de Canning, partido bonaerense de Ezeiza, y luego se dio a la fuga.
Según informó Infobae, el accidente tuvo lugar el pasado 28 de agosto en horas de la madrugada, sobre Mariano Castex al 5.000, a la altura de la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58, pero las imágenes se dieron a conocer en estos días.
En el video que difundió la damnificada, se observa que Advíncula giró a la derecha para ingresar a la rotonda, pero lo hizo en contramano, por el carril equivocado, y embistió de costado a la mujer, que aguardaba a bordo de un vehículo de color blanco para acceder a la RP 52.
A raíz del impacto, el jugador perdió el control de su camioneta Mercedes Benz y terminó sobre el cantero divisor. Luego, y sin ningún tipo de reparo en conocer el estado de la víctima, continuó su marcha y retomó su camino.
Según relató la víctima en su cuenta de Tiktok, el jugador se dio a la fuga y la policía tuvo que investigar para dar con su paradero, aunque no labró el acta de rigor.
El medio antes mencionado logró acceder a las imágenes del momento en el que se produce el choque y se ve con exactitud cómo fue la maniobra que hizo el jugador de Boca y que terminó chocando a otra persona.
El video también deja en evidencia los daños que sufrió el Mercedes Benz del defensor xeneize, que terminó con el costado izquierdo del paragolpes y la luminaria totalmente destruidos.
Como era de esperarse, en cuestión de minutos, todo se viralizó y se desataron los comentarios.
