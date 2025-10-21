Difunden imágenes del choque por el que denunciaron a Luis Advíncula

choque advincula

Así que el choque por el que denuncian a Luis Advíncula

El medio antes mencionado logró acceder a las imágenes del momento en el que se produce el choque y se ve con exactitud cómo fue la maniobra que hizo el jugador de Boca y que terminó chocando a otra persona.

El video también deja en evidencia los daños que sufrió el Mercedes Benz del defensor xeneize, que terminó con el costado izquierdo del paragolpes y la luminaria totalmente destruidos.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, todo se viralizó y se desataron los comentarios.