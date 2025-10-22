Frank Fabra comienza despedirse de Boca y apunta a volver a Colombia: en qué club quiere jugar

El vínculo con el Xeneize se mantuvo fuerte durante años, especialmente por el respaldo de Juan Román Riquelme, quien en más de una ocasión destacó sus condiciones y llegó a compararlo con Marcelo. Sin embargo, tanto el dirigente como el jugador coinciden en que es momento de cerrar una etapa. En nueve temporadas, conquistó ocho títulos y dejó su marca en la historia del club, aunque también protagonizó algunos momentos polémicos que desgastaron su vínculo con los hinchas.