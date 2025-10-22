Frank Fabra comienza despedirse de Boca y apunta a volver a Colombia: en qué club quiere jugar
Sin renovación a la vista, el lateral colombiano confirmó que dejará el club a fin de año y mencionó a varios equipos de su país como posibles destinos.
Frank Fabra ya tomó una decisión: su etapa en Boca llegará a su fin en diciembre. El lateral izquierdo colombiano, que lleva casi una década en el club, se despedirá al concluir su contrato y ya comenzó a hablar abiertamente sobre su futuro. En una entrevista con el canal Win Sports, el jugador de 34 años expresó su deseo de volver a Colombia y deslizó varios nombres que podrían convertirse en su próximo destino.
“Hay muchos equipos que son interesantes. Primero el Deportivo Cali; jugué en Independiente Medellín; Nacional es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”, confesó Fabra, quien atraviesa un cierre de ciclo con escasa participación y sin intenciones de renovar. Desde su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, su relación con el público se deterioró, y con el paso del tiempo perdió protagonismo en la consideración de Claudio Úbeda.
El vínculo con el Xeneize se mantuvo fuerte durante años, especialmente por el respaldo de Juan Román Riquelme, quien en más de una ocasión destacó sus condiciones y llegó a compararlo con Marcelo. Sin embargo, tanto el dirigente como el jugador coinciden en que es momento de cerrar una etapa. En nueve temporadas, conquistó ocho títulos y dejó su marca en la historia del club, aunque también protagonizó algunos momentos polémicos que desgastaron su vínculo con los hinchas.
¿En qué club quiere jugar Fabra tras su salida de Boca?
Durante la entrevista, el colombiano también mencionó a su compatriota Jorman Campuzano, quien milita en Atlético Nacional y lo viene tentando para sumarse al club verdolaga: “Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, te estamos esperando el próximo año’. Sé que hubo un acercamiento, pero no pasó a mayores”. No obstante, antes de despedirse, reveló un detalle emotivo que inclinó la balanza hacia otro lado: “Mi papá era hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? Me haría feliz”.
Sin lugar en el esquema actual y sin conversaciones por la renovación, el defensor ya prepara su adiós. El club de la Ribera, por su parte, deberá buscar un reemplazo para uno de los futbolistas más longevos del plantel. Mientras tanto, Fabra empieza a imaginar su regreso al fútbol colombiano, donde todo indica que continuará su carrera tras cerrar un largo y exitoso ciclo en el Xeneize.
