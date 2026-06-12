Boca se mueve en el mercado de pases: el defensor que quiere sumar Juan Román Riquelme
El presidente xeneize comenzó las gestiones para incorporar al defensor colombiano. La llegada de Rodolfo Arruabarrena aceleró la búsqueda de refuerzos
Mientras se prepara para el inicio de un nuevo ciclo bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, Boca también acelera movimientos en el mercado de pases. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene como objetivo renovar varias piezas del plantel y uno de los nombres que aparece con fuerza en la planificación es el de Jhohan Romaña, defensor colombiano que actualmente milita en San Lorenzo.
El zaguero de 27 años lleva tiempo siendo seguido por la dirigencia y en las últimas horas comenzaron los primeros avances formales para intentar concretar su incorporación. Según trascendió, ya existieron contactos entre representantes de ambas instituciones con la intención de conocer las condiciones de una posible transferencia. Aunque todavía no se discutieron cifras definitivas, el interés es concreto y las conversaciones ya están en marcha.
La llegada del Vasco a la dirección técnica impulsó la necesidad de reforzar determinadas posiciones, especialmente la defensa. El entrenador considera fundamental sumar experiencia y jerarquía en la última línea para afrontar los desafíos de la temporada. En ese contexto, Romaña aparece como una alternativa muy valorada por su regularidad, su capacidad física y el liderazgo que ha mostrado durante su paso por el conjunto azulgrana.
La negociación presenta algunas particularidades: el defensor se encuentra analizando su futuro profesional. Con contrato vigente hasta diciembre, considera que podría estar atravesando el momento ideal para dar un salto importante en su carrera. Más allá de lo deportivo, una eventual transferencia también le permitiría mejorar considerablemente sus condiciones económicas, aspecto que influye en la evaluación que realiza junto a su entorno.
Por eso, Riquelme comenzó a trabajar personalmente en las gestiones con la intención de acelerar los tiempos y brindarle al nuevo cuerpo técnico las incorporaciones que considera necesarias para potenciar al equipo.
Jhohan Romaña, pretendido por Boca, estuvo cerca de River
La figura de Romaña no es nueva dentro del radar de los grandes clubes argentinos. Durante el último mercado de pases, River también intentó incorporarlo a pedido de Marcelo Gallardo. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a las diferencias económicas entre las partes. En aquel momento, la dirigencia azulgrana se mostró firme en su postura de no desprenderse del defensor por una cifra inferior a la que consideraba adecuada.
El entonces presidente interino de San Lorenzo, Sergio Costantino, había explicado la postura institucional al señalar: “No es el precio que pretende el club. Sí, todos decimos que hay que cuidar el patrimonio. Quizás alguno hubiese pensado que, como estamos de remate, vendemos; total, hay que pagar, transitamos estos 5 meses y después viene otra gente. Pero hay que cambiar ese paradigma”.
Ahora el escenario es diferente y Boca intentará aprovechar la predisposición del futbolista para avanzar en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado local. Mientras Arruabarrena espera comenzar oficialmente los trabajos de pretemporada, la dirigencia acelera negociaciones para darle forma al plantel que buscará recuperar el protagonismo y pelear por todos los objetivos de la temporada.
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