Boca se mueve en el mercado de pases: el defensor que quiere sumar Juan Román Riquelme

Por eso, Riquelme comenzó a trabajar personalmente en las gestiones con la intención de acelerar los tiempos y brindarle al nuevo cuerpo técnico las incorporaciones que considera necesarias para potenciar al equipo.

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Jhohan Romaña, pretendido por Boca, estuvo cerca de River

La figura de Romaña no es nueva dentro del radar de los grandes clubes argentinos. Durante el último mercado de pases, River también intentó incorporarlo a pedido de Marcelo Gallardo. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a las diferencias económicas entre las partes. En aquel momento, la dirigencia azulgrana se mostró firme en su postura de no desprenderse del defensor por una cifra inferior a la que consideraba adecuada.

El entonces presidente interino de San Lorenzo, Sergio Costantino, había explicado la postura institucional al señalar: “No es el precio que pretende el club. Sí, todos decimos que hay que cuidar el patrimonio. Quizás alguno hubiese pensado que, como estamos de remate, vendemos; total, hay que pagar, transitamos estos 5 meses y después viene otra gente. Pero hay que cambiar ese paradigma”.

Ahora el escenario es diferente y Boca intentará aprovechar la predisposición del futbolista para avanzar en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado local. Mientras Arruabarrena espera comenzar oficialmente los trabajos de pretemporada, la dirigencia acelera negociaciones para darle forma al plantel que buscará recuperar el protagonismo y pelear por todos los objetivos de la temporada.