¿Se aleja de Boca? Paulo Dybala contó cuál es su deseo para el final de su carrera
El delantero argentino campeón del mundo tiene contrato con la Roma de Italia hasta mediados de 2027 y no pareciera hacer mucha fuerza por volver al país.
El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena y, una vez más, las declaraciones del delantero despertaron la atención de los hinchas de Boca. A pesar de los rumores que lo vincularon en distintas oportunidades con el Xeneize, la Joya dejó en claro que hoy tiene otro objetivo en mente.
El cordobés, que llegó a Italia en 2012 y actualmente juega en la Roma, renovó su contrato con el conjunto italiano hasta mediados de 2027. Sin embargo, durante una conferencia de prensa previa al partido frente al PSG por la Champions League, le preguntaron por sus planes para el futuro.
"Espero poder terminar mi carrera en Roma, para mí sería muy lindo, como dije en una entrevista. Llegué a Italia en 18 años y no me veo en otro lugar", expresó el atacante de 33 años.
Dybala sorprendió a Boca: reveló dónde le gustaría retirarse
De esta manera, la Joya manifestó su intención de continuar en el club al que llegó en 2022, aunque también reconoció que el fútbol puede deparar cambios inesperados. "El fútbol muchas veces tiene cambios, sobre todo en este fútbol moderno en lo que hay tantos movimientos", señaló.
Por último, el exjugador de Juventus y Palermo hizo referencia a su situación contractual y evitó anticipar qué sucederá una vez que termine su vínculo con la Loba. "Pero ahora estoy disfrutando, me queda un año de contrato aquí, disfruto el momento, lo que hace el equipo, después veremos", concluyó.
Sus palabras representan una señal para el equipo de la Ribera, que todavía conserva la ilusión de contar algún día con uno de sus hinchas más reconocidos. Por ahora, sin embargo, Dybala parece tener a la Loba como el lugar elegido para cerrar su carrera.
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