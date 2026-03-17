Boca sufre una baja clave: Santiago Ascacíbar tiene un desgarro y estará tres semanas afuera
El experimentado volante sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y será baja en el Xeneize por tres semanas. Se pierde el duelo ante Instituto.
Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y será baja en Boca durante al menos tres semanas. El mediocampista se lesionó ante Unión y no estará disponible para el próximo partido frente a Instituto.
La noticia se confirmó luego de los estudios médicos realizados tras el partido en Santa Fe, donde el mediocampista debió salir reemplazado por una molestia muscular cuando recién comenzaba el segundo tiempo. El entrenador Claudio Úbeda ya había anticipado la situación en conferencia de prensa: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".
El volante dejó la cancha visiblemente molesto a los seis minutos del complemento y en su lugar ingresó Ánder Herrera, quien ahora aparece como una de las principales opciones para reemplazarlo en el próximo compromiso.
La lesión de Santiago Ascacíbar y el impacto en Boca
La baja representa un golpe importante para el equipo, ya que Ascacíbar se había consolidado como una pieza clave en el mediocampo desde su llegada al club. Su rol es fundamental para conectar la zona central, conformada junto a Leandro Paredes y Milton Delgado, con los jugadores ofensivos, aportando dinámica y llegada al área rival. Además, el ex Estudiantes venía en un gran momento, incluso con goles en los dos partidos previos al encuentro ante Unión, lo que potencia el impacto de su ausencia.
El tiempo estimado de recuperación es de tres semanas, aunque su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico. En ese contexto, la cercanía de la fecha FIFA aparece como un alivio parcial para Boca, ya que reducirá la cantidad de partidos que el mediocampista se perderá.
Desde su llegada al club, Ascacíbar había sido titular en todos los encuentros del Torneo Apertura y solo había salido reemplazado en una ocasión, en el empate frente a Gimnasia de Mendoza. La lesión llega en un momento inoportuno, justo cuando el equipo parecía haber encontrado un funcionamiento sólido en la mitad de la cancha.
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