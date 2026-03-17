Boca sufre una baja clave: Santiago Ascacíbar tiene un desgarro y estará tres semanas afuera

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La lesión de Santiago Ascacíbar y el impacto en Boca

La baja representa un golpe importante para el equipo, ya que Ascacíbar se había consolidado como una pieza clave en el mediocampo desde su llegada al club. Su rol es fundamental para conectar la zona central, conformada junto a Leandro Paredes y Milton Delgado, con los jugadores ofensivos, aportando dinámica y llegada al área rival. Además, el ex Estudiantes venía en un gran momento, incluso con goles en los dos partidos previos al encuentro ante Unión, lo que potencia el impacto de su ausencia.