Boca tiene en carpeta a Luciano Gondou: la millonaria cifra que pide el CSKA de Moscú
El Xeneize consultó condiciones por el delantero argentino, aunque el club ruso solo está dispuesto a venderlo. River había intentado repatriarlo meses atrás.
Boca Juniors continúa en la búsqueda de un centrodelantero para afrontar el segundo semestre y, además de David Romero, sumó un nuevo nombre a la lista de posibles refuerzos: Luciano Gondou.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme realizó un primer sondeo para conocer las condiciones de una eventual negociación con el club ruso, aunque la respuesta no fue alentadora. Desde Moscú dejaron en claro que no tienen intención de ceder al atacante a préstamo y que únicamente aceptarían una venta definitiva por una cifra superior a los 10 millones de euros.
Se trata de un monto elevado para las pretensiones actuales de Boca, que busca reforzar el ataque tras la salida de Edinson Cavani y la lesión de Adam Bareiro. Por ese motivo, la posibilidad de concretar la operación aparece hoy lejana, a menos que el CSKA flexibilice sus exigencias.
El antecedente de Luciano Gondou con River, antes que Boca lo pretendiera
Curiosamente, no es la primera vez que un grande del fútbol argentino intenta quedarse con Gondou. A finales de 2025, Marcelo Gallardo pidió expresamente su incorporación a River Plate, aunque el pase tampoco prosperó debido a las altas pretensiones económicas del entonces dueño de su ficha, el Zenit.
El vínculo del delantero con el Millonario tiene un capítulo particular. En 2019, luego de destacarse en un amistoso entre Sarmiento y la Quinta División millonaria, llegó a préstamo a Núñez y disputó la Copa Libertadores Sub-20. Sin embargo, la pandemia y el ascenso de Sarmiento a Primera División precipitaron su regreso a Junín a comienzos de 2020.
Tras consolidarse en el fútbol argentino, Gondou dio el salto al exterior. Luego de su paso por Zenit, donde disputó 51 partidos y convirtió 13 goles, fue transferido al CSKA de Moscú a principios de este año. Desde entonces, suma 13 encuentros y cuatro tantos con su nuevo equipo.
Con sus 1,89 metros de altura, el atacante se destaca por su presencia en el área, aunque también puede desempeñarse como mediapunta o moverse por los costados. Esa versatilidad es uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico xeneize.
Por ahora, Boca mantiene abierto el diálogo y continúa analizando alternativas para reforzar el plantel antes del cierre del mercado de pases. Luciano Gondou aparece en carpeta, pero su elevado valor de mercado convierte la negociación en una de las más complejas del invierno.
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