Boca tiene en carpeta a Luciano Gondou: la millonaria cifra que pide el CSKA de Moscú

Tras consolidarse en el fútbol argentino, Gondou dio el salto al exterior. Luego de su paso por Zenit, donde disputó 51 partidos y convirtió 13 goles, fue transferido al CSKA de Moscú a principios de este año. Desde entonces, suma 13 encuentros y cuatro tantos con su nuevo equipo.

Con sus 1,89 metros de altura, el atacante se destaca por su presencia en el área, aunque también puede desempeñarse como mediapunta o moverse por los costados. Esa versatilidad es uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico xeneize.

Por ahora, Boca mantiene abierto el diálogo y continúa analizando alternativas para reforzar el plantel antes del cierre del mercado de pases. Luciano Gondou aparece en carpeta, pero su elevado valor de mercado convierte la negociación en una de las más complejas del invierno.