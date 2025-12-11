Boca venció 2-0 a Vélez y cierra el año con el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva

Pero fue en la semifinal donde el "Xeneize" vivió uno de los momentos más celebrados del año: un 2-0 contundente en el Superclásico ante River, con un doblete inolvidable de Zufiaurre que se volvió rápidamente uno de los hitos de la campaña. Ya en la definición del Clausura, protagonizó un electrizante 2-2 con Gimnasia, al que finalmente venció desde los doce pasos en el mismo escenario donde hoy buscará una nueva consagración.