Boca venció 2-0 a Vélez y cierra el año con el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva
El equipo de Mariano Herrón logró cerrar otro año exitoso, y se convierte en el campeón de campeones del 2025.
El Trofeo de Campeones 2025 de Reserva tuvo lugar este jueves en una final vibrante en la que Boca se impuso 2-0 ante Vélez, para coronarse en el cierre del año.
El duelo del campeón del Apertura y del Clausura enfrentaba a dos instituciones con tradición formadora que llegaban con méritos propios para adjudicarse el último título juvenil del año.
Sin embargo, en el Estadio Florencio Sola, en Banfield, el "Xeneize" se adelantó en el cierre de la primera mitad a través de Iker Zufiaurre; mientras que cerca del final del partido, Lautaro Bianco lo liquidó.
El recorrido de Boca en este Clausura fue sobresaliente desde el inicio. Después de quedarse con la Zona A en la fase regular, el equipo mostró consistencia y carácter en cada etapa eliminatoria. En los octavos superó a Lanús con un ajustado 1-0, mientras que en cuartos tuvo que recurrir a los penales -tras igualar 0-0 con Instituto- para mantenerse en carrera.
Pero fue en la semifinal donde el "Xeneize" vivió uno de los momentos más celebrados del año: un 2-0 contundente en el Superclásico ante River, con un doblete inolvidable de Zufiaurre que se volvió rápidamente uno de los hitos de la campaña. Ya en la definición del Clausura, protagonizó un electrizante 2-2 con Gimnasia, al que finalmente venció desde los doce pasos en el mismo escenario donde hoy buscará una nueva consagración.
Las formaciones de las Reservas de Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.
- Vélez: Villalba; Pereyra, Silvero, Valdez, Domínguez; Arias, Pozzo; Verón, Monzón y Cabral. DT: Marcelo Bravo.
Boca vs. Vélez: otros datos
- Hora: 20.
- Estadio: Florencio Sola.
- TV: ESPN.
- Online: LPF Play.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario