Fútbol libre por celular: cómo ver Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva.
Boca, ganador del Clausura de la Copa Proyección, y Vélez, que conquistó el Apertura, vivirán este jueves a las 20 en el Estadio Florencio Sola de Banfield una final vibrante en lo que será la definición del Trofeo de Campeones 2025 de Reserva.
Después de quedarse con la Zona A en la fase regular, el equipo xeneize mostró consistencia y carácter en cada etapa eliminatoria. En los octavos superó a Lanús con un ajustado 1-0, mientras que en cuartos tuvo que recurrir a los penales -tras igualar 0-0 con Instituto- para mantenerse en carrera. Pero fue en la semifinal donde vivió uno de los momentos más celebrados del año: un 2-0 contundente en el Superclásico ante River, con un doblete inolvidable de Iker Zufiaurre que se volvió rápidamente uno de los hitos de la campaña. Ya en la definición del Clausura, protagonizó un electrizante 2-2 con Gimnasia, al que finalmente venció desde los doce pasos.
Vélez, mientras tanto, llega como campeón vigente del Torneo Proyección Apertura. En aquella final, disputada en el estadio de Platense, había vencido por 3-1 y ratificado su estructura sólida en las divisiones juveniles. El Fortín ha sido uno de los clubes más constantes en la formación durante la temporada y pretende cerrar el año con otro título que respalde el trabajo que viene realizando.
Ambos equipos llegan con argumentos fuertes para ilusionarse. El segundo campeón del año buscará coronar un semestre ideal bajo la conducción de Herrón, mientras que el primero intentará imponer su estilo y evitar que el Xeneize repita festejo.
Las probables formaciones para la final del Trofeo de Campeones 2025 de Reserva
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.
- Vélez: Villalba; Pereyra, Silvero, Valdez, Domínguez; Arias, Pozzo; Verón, Monzón y Cabral. DT: Marcelo Bravo.
Cómo ver en vivo Boca vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN. También se podrá ver online a través de la página LPF Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario