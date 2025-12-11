Fútbol libre por celular: cómo ver Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva

Después de quedarse con la Zona A en la fase regular, el equipo xeneize mostró consistencia y carácter en cada etapa eliminatoria. En los octavos superó a Lanús con un ajustado 1-0, mientras que en cuartos tuvo que recurrir a los penales -tras igualar 0-0 con Instituto- para mantenerse en carrera. Pero fue en la semifinal donde vivió uno de los momentos más celebrados del año: un 2-0 contundente en el Superclásico ante River, con un doblete inolvidable de Iker Zufiaurre que se volvió rápidamente uno de los hitos de la campaña. Ya en la definición del Clausura, protagonizó un electrizante 2-2 con Gimnasia, al que finalmente venció desde los doce pasos.