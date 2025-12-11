Miguel Borja no descartó a Boca tras dejar River: "No le puedo cerrar las puertas a ningún club"

Después de un año complicado para River y en medio de la renovación que impulsa Marcelo Gallardo para 2026, Miguel Borja fue uno de los futbolistas que quedaron fuera del proyecto y sin lugar a dudas uno de los grandes señalados por el hincha. El delantero colombiano, autor de 62 goles en 159 partidos, rompió el silencio desde su pueblo natal y sus declaraciones se viralizaron rápidamente en las redes sociales.