Sorpresa: Enzo Pérez está muy cerca de jugar en un equipo del fútbol argentino
Luego de su salida de River, el volante tendría todo arreglado para seguir en el país pero un sondeo de la MLS podría cambiar el rumbo: los detalles.
El 2025 de River no cumplió con las expectativas y Marcelo Gallardo decidió encarar una depuración del plantel. Entre los nombres que quedaron al margen aparece el de Enzo Pérez, quien había regresado a Núñez a comienzos de año luego de su paso por Estudiantes de La Plata y se mantuvo a un nivel aceptable, destacándose por su compromiso en los encuentros decisivos aportando toda la experiencia que lo caracteriza.
Lejos de pensar en el retiro, el mendocino escuchó distintas propuestas del fútbol argentino y todo indica que ya eligió su destino. Según informó TyC Sports, Enzo Pérez tendría encaminado su arribo a Argentinos Juniors, club que disputará la Copa Libertadores 2026.
En las últimas horas dialogó con el entrenador Nicolás Diez y el intercambio dejó buenas sensaciones, por lo que su incorporación al Bicho de La Paternal no presentaría mayores obstáculos y se haría oficial en los próximos días.
El interés de la MLS por Enzo Pérez y el llamado de Gerardo Martino
Además de los sondeos locales, desde Estados Unidos también posaron la mirada sobre el experimentado mediocampista. Gerardo Martino lo quiere para Atlanta United y así se lo transmitió a su entorno. Sin embargo, todo indica que el futbolista rechazará la propuesta.
La comodidad de su vida familiar en Buenos Aires y el deseo de continuar en el fútbol argentino pesan más que la oportunidad en la MLS.
Con el panorama cada vez más claro, Argentinos Juniors aparece como el destino elegido para que el mendocino continúe su trayectoria en la próxima temporada y siga transitando los últimos momentos de una carrera plagada de exitos.
Los números de Enzo Pérez en la temporada 2025 con River
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario