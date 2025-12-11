Sorpresa: Enzo Pérez está muy cerca de jugar en un equipo del fútbol argentino

El 2025 de River no cumplió con las expectativas y Marcelo Gallardo decidió encarar una depuración del plantel. Entre los nombres que quedaron al margen aparece el de Enzo Pérez, quien había regresado a Núñez a comienzos de año luego de su paso por Estudiantes de La Plata y se mantuvo a un nivel aceptable, destacándose por su compromiso en los encuentros decisivos aportando toda la experiencia que lo caracteriza.