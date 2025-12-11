Ni TyC Sports ni Pack Fútbol: quién transmite en vivo Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones de Reserva
Sorpresivamente, se puede Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones 2025 del Torneo Proyección por una señal de cable.
Boca, ganador del Clausura de la Copa Proyección, y Vélez, que conquistó el Apertura, vivirán este jueves a las 20 en el Estadio Florencio Sola de Banfield una final vibrante en lo que será la definición del Trofeo de Campeones 2025 de Reserva.
Ambos equipos llegan con argumentos fuertes para ilusionarse. El segundo campeón del año buscará coronar un semestre ideal bajo la conducción de Herrón, mientras que el primero intentará imponer su estilo y evitar que el Xeneize repita festejo.
En lo que es todo una novedad, para ver en vivo el evento, uno de los últimos del año, no hace falta tener Pack Fútbol ni tampoco es transmitido por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina. Si bien lo pasa TNT Sports, también se puede ver por un canal de cable, de la grilla común.
Las probables formaciones para la final del Trofeo de Campeones 2025 de Reserva
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.
- Vélez: Villalba; Pereyra, Silvero, Valdez, Domínguez; Arias, Pozzo; Verón, Monzón y Cabral. DT: Marcelo Bravo.
Cómo ver en vivo Boca vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN. También se podrá ver online a través de la página LPF Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
A través de ESPN:
- Canal 123 en Cablevisión (Digital) y 630 (HD)
- Canal 105 en Telecentro (Digital) y 1011 (HD)
- Canal 621 en DirecTV (Digital) y 1621 (HD)
