Recoleta le dará 20.000 entradas a Boca para la revancha de la Copa Sudamericana
El club paraguayo confirmó que destinará 19.470 localidades para los hinchas xeneizes en el Defensores del Chaco, muy por encima del mínimo exigido por Conmebol.
Boca contará con un apoyo masivo cuando visite a Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto paraguayo confirmó que pondrá a disposición de los hinchas xeneizes 19.470 entradas, una cifra inédita para un equipo visitante en el certamen y muy superior a las cerca de 2.000 localidades que la Conmebol exige como mínimo.
La decisión fue confirmada por el presidente de Recoleta, Luis Vidal, quien explicó que el club priorizó el espectáculo y el marco que puede generar la presencia de los simpatizantes de Boca en el Defensores del Chaco: "¿Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que lleva como máximo 2.000 personas por partido? Confiamos en que la gran mayoría de la gente vendrá desde Argentina o serán hinchas de Boca que viven en Paraguay", explicó el dirigente en una entrevista con Olé.
Habitualmente, Recoleta hace de local en el estadio Roque Battilana, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. Sin embargo, debido a la magnitud del encuentro, trasladó la serie al Defensores del Chaco, el estadio más importante del fútbol paraguayo. Según el esquema difundido por la organización, la parcialidad de Boca ocupará la Gradería Norte, las Plateas, el sector VIP Albirroja y la Preferencia E, es decir, prácticamente una cabecera completa y todo un lateral del estadio. En tanto, los hinchas de Recoleta estarán ubicados en la Gradería Sur y en las preferencias A, B, C y D.
Vidal dejó en claro que el objetivo principal fue que el partido se juegue con un gran marco de público: "Para nosotros el fútbol es una fiesta. Odiamos los estadios vacíos. Queremos un Defensores del Chaco lleno, con un marco acorde a una Copa Sudamericana. No importa si somos visitantes en nuestro propio país. Ya nos pasó contra Santos y entendemos perfectamente lo que genera un club como Boca", sostuvo.
Además, remarcó que enfrentar al Xeneize representa un hecho histórico para la institución: "Para nosotros es tocar el cielo con las manos. No sabemos cuándo volveremos a enfrentar a un gigante del continente en un torneo internacional. En 95 años de historia es la primera vez que vivimos algo así", afirmó.
¿Cuánto costarán las entradas para los hinchas de Boca?
Los valores confirmados para la parcialidad visitante serán:
- Gradería Norte: 150.000 guaraníes (aproximadamente 15.000 pesos argentinos).
- Plateas: 250.000 guaraníes (unos 25.000 pesos).
- Preferencia E y VIP Albirroja: 350.000 guaraníes (cerca de 35.000 pesos).
La organización espera una importante movilización. De esta manera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá un respaldo pocas veces visto para un visitante en una serie internacional y buscará aprovechar ese escenario para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
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