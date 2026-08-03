Recoleta le dará 20.000 entradas a Boca para la revancha de la Copa Sudamericana

Habitualmente, Recoleta hace de local en el estadio Roque Battilana, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. Sin embargo, debido a la magnitud del encuentro, trasladó la serie al Defensores del Chaco, el estadio más importante del fútbol paraguayo. Según el esquema difundido por la organización, la parcialidad de Boca ocupará la Gradería Norte, las Plateas, el sector VIP Albirroja y la Preferencia E, es decir, prácticamente una cabecera completa y todo un lateral del estadio. En tanto, los hinchas de Recoleta estarán ubicados en la Gradería Sur y en las preferencias A, B, C y D.