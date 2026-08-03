La curiosa confesión sobre Matías Cóccaro: les paga 200 dólares a sus compañeros por cada asistencia
Facundo Guch reveló la particular promesa del delantero uruguayo luego del empate entre Newell's y Boca. "Le voy a dar todos los pases ahora", bromeó.
El empate 2-2 entre Newell's y Boca por la tercera fecha del Torneo Clausura dejó una perlita que rápidamente se volvió viral. Luego del partido, Facundo Guch reveló una curiosa costumbre de Matías Cóccaro: el delantero uruguayo les paga un premio económico a sus compañeros cada vez que le dan una asistencia.
La historia salió a la luz durante una entrevista con ESPN, cuando Guch hablaba tras el encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa. En ese momento apareció el delantero, quien interrumpió entre risas para destacar el pase que terminó en su gol: "Tremenda asistencia me dio. Ya le pagué, igual. Que te cuente que le pagué", lanzó el delantero uruguayo mientras abandonaba la zona de vestuarios.
Ante la consulta, Guch terminó revelando el monto que recibe cada compañero por un pase de gol al atacante: "Nos paga 200 dólares por asistencia", contó entre risas, antes de cerrar con una frase que desató las carcajadas: "Le voy a dar todos los pases ahora".
La curiosa confesión sobre Matías Cóccaro: les paga 200 dólares a sus compañeros por cada asistencia
El delantero marcó el empate parcial apenas comenzado el segundo tiempo. La jugada nació con un remate defectuoso de Guch que terminó convirtiéndose en una asistencia involuntaria. Cóccaro capturó la pelota dentro del área, amagó ante un defensor y definió con sutileza junto a un palo para vencer al arquero de Boca. El tanto significó el 1-1 transitorio en un partido que finalmente terminó igualado 2-2 en Rosario.
Un gran comienzo en el Torneo Clausura 2026 para Matías Cóccaro
Más allá de la anécdota, Cóccaro atraviesa un buen presente desde su llegada a Newell's. Con el gol frente a Boca alcanzó los dos tantos en tres partidos del Torneo Clausura y ya suma tres goles en 14 encuentros desde que se incorporó al conjunto rosarino. Ahora, además de su capacidad goleadora, quedó al descubierto una particular forma de motivar a sus compañeros: premiar con 200 dólares cada asistencia que termine en un festejo suyo.
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