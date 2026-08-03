La curiosa confesión sobre Matías Cóccaro: les paga 200 dólares a sus compañeros por cada asistencia

La historia salió a la luz durante una entrevista con ESPN, cuando Guch hablaba tras el encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa. En ese momento apareció el delantero, quien interrumpió entre risas para destacar el pase que terminó en su gol: "Tremenda asistencia me dio. Ya le pagué, igual. Que te cuente que le pagué", lanzó el delantero uruguayo mientras abandonaba la zona de vestuarios.