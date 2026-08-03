Boca prepara dos préstamos al exterior que podrían darle una ventaja en el mercado

Sin embargo, la llegada de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo modificó su situación dentro de la estructura profesional. El atacante no aparece actualmente entre las principales alternativas del entrenador y, ante la falta de espacio, la dirigencia considera conveniente buscarle un destino donde pueda tener continuidad.

Por eso, Albion aparece como el próximo paso en la carrera de Zufiaurre. El objetivo de la cesión será que el futbolista tenga minutos, pueda desarrollarse y regrese a Boca con una mayor experiencia competitiva.

El beneficio que obtendría Boca en el mercado de pases

Pero las dos operaciones tienen una particularidad que genera un interés especial para la dirigencia. Al tratarse de préstamos a clubes del exterior, Boca podría beneficiarse con la obtención de dos cupos adicionales para incorporar futbolistas. La condición para acceder a esa posibilidad está vinculada con la participación de ambos juveniles en las planillas oficiales durante el último año.

Tanto Zufiaurre como Zampieri cumplieron con el porcentaje mínimo requerido, por lo que sus respectivas salidas al fútbol uruguayo permitirían que el Xeneize solicite ante la AFA los dos cupos extraordinarios. De concretarse las operaciones, el club de la Ribera tendría la posibilidad de realizar incorporaciones hasta el 2 de septiembre, incluso después del cierre oficial del mercado de pases previsto para fines de agosto.

Chanchi y Román Riquelme

La maniobra puede resultar especialmente útil si el club finalmente necesita reforzar una posición que hoy aparece en pausa. La dirigencia decidió frenar, al menos momentáneamente, la búsqueda de un goleador debido al optimismo existente respecto de la recuperación de Adam Bareiro.

Marcelo Saracchi, sin ser tenido en cuenta, está a punto de volver a irse

La estrategia también contempla liberar un cupo de extranjero. Para conseguirlo, trabaja en la posibilidad de desprenderse de Marcelo Saracchi. El lateral uruguayo recibió interés del Houston Dynamo de la MLS, que presentó una oferta, aunque hasta el momento la propuesta no alcanzó las expectativas del club argentino.

La eventual salida de Saracchi tendría un doble beneficio para Boca: permitiría liberar una plaza de extranjero y, al mismo tiempo, abriría margen para incorporar a otro futbolista si la dirigencia considera necesario hacerlo.