Boca viaja a Brasil con una lista renovada y una apuesta juvenil para enfrentar a Cruzeiro

La lista también incluye a futbolistas que buscan recuperar protagonismo, como Camilo Rey Domenech, quien no estuvo en el último Superclásico, y otros nombres como Agustín Martegani y Lucas Janson, que han tenido menor participación en los últimos encuentros.

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La probable formación de Boca ante Cruzeiro en Brasil

En cuanto al equipo que se perfila para enfrentar a Cruzeiro en el Mineirão, Úbeda planea una renovación casi total respecto al que viene de golear a Defensa y Justicia. Solo Leandro Brey y Milton Delgado repetirían en la alineación titular, mientras que el resto de los habituales titulares volverán al once inicial para un partido de alta exigencia.

La probable formación sería con Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y en ataque la dupla conformada por Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, el club de la Ribera intentará dar un paso firme en su objetivo continental ante un rival complicado, en un escenario que históricamente presenta dificultades. La ilusión está intacta, y el desafío será estar a la altura en una noche que puede marcar el rumbo en la competencia.