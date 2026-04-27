Boca viaja a Brasil con una lista renovada y una apuesta juvenil para enfrentar a Cruzeiro
Claudio Úbeda definió los convocados para un duelo clave de Copa Libertadores, con varias ausencias importantes y la inclusión de un arquero joven.
Boca ya tiene todo listo para afrontar un desafío determinante en la Copa Libertadores 2026. El próximo martes visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte, con la misión de sumar puntos que lo acerquen a los octavos de final. En ese contexto, Claudio Úbeda definió una lista de 28 jugadores que viajarán a Brasil, con algunas ausencias de peso y una sorpresa que no pasó desapercibida.
Entre los nombres que integran la delegación aparece Fernando Rodríguez, arquero de 21 años surgido de la Reserva, quien tendrá su primera experiencia en una convocatoria de este nivel. Nacido en Santo Pipó, Misiones, el joven guardameta firmó recientemente su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028 y ocupará un lugar como alternativa en el arco, junto a Leandro Brey y Javier García.
La inclusión del juvenil no fue la única novedad. También se destacó la presencia de Rodrigo Battaglia, aunque en su caso no será tenido en cuenta desde lo futbolístico. El mediocampista, que se encuentra en recuperación, es el único lesionado que acompañará al plantel en el viaje.
Por otro lado, varias figuras importantes no formarán parte de la expedición: Edinson Cavani, Ander Herrera y Carlos Palacios permanecerán en Buenos Aires para continuar con sus respectivas recuperaciones físicas, con la mira puesta en llegar en condiciones a los playoffs del Torneo Apertura.
La lista también incluye a futbolistas que buscan recuperar protagonismo, como Camilo Rey Domenech, quien no estuvo en el último Superclásico, y otros nombres como Agustín Martegani y Lucas Janson, que han tenido menor participación en los últimos encuentros.
La probable formación de Boca ante Cruzeiro en Brasil
En cuanto al equipo que se perfila para enfrentar a Cruzeiro en el Mineirão, Úbeda planea una renovación casi total respecto al que viene de golear a Defensa y Justicia. Solo Leandro Brey y Milton Delgado repetirían en la alineación titular, mientras que el resto de los habituales titulares volverán al once inicial para un partido de alta exigencia.
La probable formación sería con Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y en ataque la dupla conformada por Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, el club de la Ribera intentará dar un paso firme en su objetivo continental ante un rival complicado, en un escenario que históricamente presenta dificultades. La ilusión está intacta, y el desafío será estar a la altura en una noche que puede marcar el rumbo en la competencia.
Te puede interesar
Dejá tu comentario