Se confirmó la lesión de Ander Herrera en Boca y hay malas noticias: cuántas semanas será baja
El mediocampista español volvió a lesionarse y se perderá partidos decisivos en la recta final del semestre, incluyendo compromisos clave por Copa Libertadores.
Las dudas que se generaron en la previa del partido ante Defensa y Justicia finalmente se confirmaron: Ander Herrera sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y estará fuera de las canchas durante varias semanas. La noticia representa un golpe para Boca en un tramo determinante de la temporada.
El mediocampista había encendido las alarmas durante la entrada en calor en Florencio Varela, donde sintió una molestia que lo dejó automáticamente fuera del partido. Tras los estudios médicos realizados al día siguiente, se confirmó la lesión muscular, que demandará un tiempo de recuperación estimado entre tres y cuatro semanas.
De esta manera, Herrera se perderá compromisos importantes, especialmente en la Copa Libertadores. No podrá estar presente en los cruces ante Cruzeiro, tanto en Brasil como en La Bombonera, ni en el duelo frente a Barcelona de Ecuador, partidos clave para el futuro del equipo en el certamen continental.
Además, en el ámbito local, su ausencia también se hará sentir. Con el Xeneize ya clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura, el español no estará disponible para el encuentro pendiente ante Central Córdoba ni para las instancias decisivas, como los octavos y un eventual cruce de cuartos de final.
La situación genera preocupación no solo por la importancia de los partidos que se avecinan, sino también por el historial reciente del jugador. Desde su llegada al club en enero de 2025, procedente del Athletic Club, esta es la sexta lesión que sufre, lo que evidencia una dificultad para sostener continuidad.
El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda deberá reconfigurar el mediocampo para afrontar una seguidilla exigente sin una de sus piezas de experiencia. Mientras tanto, el foco estará puesto en la recuperación de Herrera, con el objetivo de que pueda volver en plenitud en la etapa decisiva del semestre.
El detalle de las lesiones de Ander Herrera desde su llegada a Boca
- Enero 2025: desgarro grado II en el isquiotibial derecho (se perdió 6 partidos).
- Marzo 2025: sobrecarga muscular post partido ante Central Córdoba.
- Abril 2025: desgarro en el cuádriceps derecho frente a Newell’s, que marginó 7 partidos, incluido el Superclásico.
- Junio 2025: desgarro en el primer partido del Mundial de Clubes ante Benfica, 13 partidos de ausencia.
- Julio 2025: molestia muscular en un entrenamiento previo a la Copa Argentina, sumando 100 días fuera de las canchas.
- Febrero 2026: lesión muscular grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. ausencia de 24 días, un total de 4 encuentros.
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