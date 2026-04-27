El futbolista ídolo de Boca que se retiró y comenzó a trabajar en el campo: quién es

En el club de La Ribera fue protagonista de una etapa repleta de títulos internacionales, con rendimientos que lo hicieron sobresalir en instancias decisivas y poner su nombre en el mundo entero. Su seguridad bajo los tres palos y gran respuesta en definiciones por penales lo convirtieron en una pieza fundamental de ese ciclo ganador comandado por Bianchi.

Este rendimiento le sirvió como trampolín para dar el salto al fútbol europeo y defender la camiseta del Getafe, donde mantuvo un buen nivel antes de regresar al país. En el tramo final de su carrera, tras una segunda etapa en Boca, decidió dar un giro inesperado y recalar en el Internacional de Brasil, equipo en el que fue figura y levantó, nuevamente, la Copa Libertadores.

En el plano internacional, el “Pato” defendió el arco de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006 y en las Copas Américas 2004 y 2007.

Su vida después del retiro

Después de retirarse en 2010, Abbondanzieri tuvo una breve experiencia en el cuerpo técnico de Martín Palermo, aunque con el tiempo optó por alejarse del deporte. Con un perfil bajo, eligió volver a Santa Fe y dedicarse a tareas rurales como contratista, llevando un estilo de vida más tranquilo y lejos de las presiones del fútbol.