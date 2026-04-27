El futbolista ídolo de Boca que se retiró y comenzó a trabajar en el campo: quién es
Campeón de la Intercontinental y la Libertadores con el "Xeneize", este exjugador también defendió la camiseta argentina en el Mundial de 2006. Descubrí de quién se trata.
Figura clave en una de las etapas más exitosas de Boca, Roberto Abbondanzieri fue uno de los arqueros más determinantes en la historia del club de La Ribera con sus grandes actuaciones en partidos decisivos. Bajo la conducción de Carlos Bianchi, fue campeón de la Intercontinental y la Libertadores, entre otras consagraciones.
Luego de una carrera plagada de éxitos, presiones y buenos resultados, el "Pato" colgó los guantes y se convirtió en ayudante de campo de Martín Palermo. No obstante, se alejó del ámbito deportivo y volcó toda su energía al sector rural, siendo contratista rural en su Santa Fe natal.
Roberto Abbondanzieri y su paso por el fútbol
Surgido en Rosario Central, dio el salto de calidad al llegar a Boca, donde terminó de consolidarse como uno de los arqueros más sólidos y recordados de su generación.
En el club de La Ribera fue protagonista de una etapa repleta de títulos internacionales, con rendimientos que lo hicieron sobresalir en instancias decisivas y poner su nombre en el mundo entero. Su seguridad bajo los tres palos y gran respuesta en definiciones por penales lo convirtieron en una pieza fundamental de ese ciclo ganador comandado por Bianchi.
Este rendimiento le sirvió como trampolín para dar el salto al fútbol europeo y defender la camiseta del Getafe, donde mantuvo un buen nivel antes de regresar al país. En el tramo final de su carrera, tras una segunda etapa en Boca, decidió dar un giro inesperado y recalar en el Internacional de Brasil, equipo en el que fue figura y levantó, nuevamente, la Copa Libertadores.
En el plano internacional, el “Pato” defendió el arco de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006 y en las Copas Américas 2004 y 2007.
Su vida después del retiro
Después de retirarse en 2010, Abbondanzieri tuvo una breve experiencia en el cuerpo técnico de Martín Palermo, aunque con el tiempo optó por alejarse del deporte. Con un perfil bajo, eligió volver a Santa Fe y dedicarse a tareas rurales como contratista, llevando un estilo de vida más tranquilo y lejos de las presiones del fútbol.
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