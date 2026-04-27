Sigue encendido: Racing de Córdoba no pudo ganar, pero Ricardo Centurión metió un golazo

Sin embargo, la alegría duró poco. El Gallo, líder del grupo, reaccionó con contundencia y en pocos minutos dio vuelta la historia. A los 23 minutos, Santiago Kubiszyn aprovechó una oportunidad para igualar el encuentro, y apenas cinco minutos después, Juan Manuel Olivares marcó el 2-1 definitivo, desatando el festejo local.

centurion

Racing no logró recuperarse del golpe y terminó cediendo ante un rival que mostró por qué se mantiene en lo más alto de la tabla. Con este resultado, el equipo cordobés quedó en la octava posición con 14 puntos, mientras que el Gallito se afianza como líder con 20 unidades.

Más allá del resultado, la actuación de Centurión vuelve a encender la ilusión de los hinchas académicos, que ven en su talento una pieza clave para pelear en los puestos de arriba. En la próxima fecha, la Academia cordobesa buscará recuperarse cuando reciba a Deportivo Madryn el domingo 3 de mayo desde las 17, con la intención de volver al triunfo y no perder terreno en la pelea.