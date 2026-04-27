Sigue encendido: Racing de Córdoba no pudo ganar, pero Ricardo Centurión metió un golazo
El talentoso volante, ex Boca y Racing, volvió a marcar con una definición brillante, pero su equipo cayó ante Deportivo Morón y dejó pasar una buena oportunidad.
Racing de Córdoba vivió una tarde de sensaciones encontradas en su visita a Deportivo Morón. Si bien logró ponerse en ventaja con una acción individual de enorme calidad, terminó sufriendo una derrota que dejó sabor amargo en Nueva Italia. El protagonista excluyente volvió a ser Ricardo Centurión, quien anotó un verdadero golazo que ilusionó a todos, aunque no alcanzó para sumar.
El partido, correspondiente a la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional, se presentó parejo desde el inicio, con ambos equipos disputando cada pelota y sin demasiadas diferencias en el desarrollo. En ese contexto, la Academia encontró la apertura del marcador en el comienzo del complemento, casi de manera inesperada, pero con una resolución brillante.
Apenas se jugaban dos minutos de la segunda mitad cuando Leandro Córdoba intentó desde media distancia. El remate rebotó en Centurión, quien reaccionó rápidamente al notar el desvío. Con gran capacidad técnica, controló el balón y, ante la presión de Brian Salvareschi, sacó un derechazo de volea que se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Julio César Salvá. Una definición impecable que volvió a dejar en claro la jerarquía del exjugador de Boca, Racing y Vélez.
El tanto significó el segundo consecutivo para Centurión en el torneo, consolidándolo como una de las grandes figuras de la categoría y un refuerzo de lujo para el conjunto cordobés. Su talento se transformó en una de las principales armas de un equipo que sueña con ser protagonista en la lucha por el ascenso.
Sin embargo, la alegría duró poco. El Gallo, líder del grupo, reaccionó con contundencia y en pocos minutos dio vuelta la historia. A los 23 minutos, Santiago Kubiszyn aprovechó una oportunidad para igualar el encuentro, y apenas cinco minutos después, Juan Manuel Olivares marcó el 2-1 definitivo, desatando el festejo local.
Racing no logró recuperarse del golpe y terminó cediendo ante un rival que mostró por qué se mantiene en lo más alto de la tabla. Con este resultado, el equipo cordobés quedó en la octava posición con 14 puntos, mientras que el Gallito se afianza como líder con 20 unidades.
Más allá del resultado, la actuación de Centurión vuelve a encender la ilusión de los hinchas académicos, que ven en su talento una pieza clave para pelear en los puestos de arriba. En la próxima fecha, la Academia cordobesa buscará recuperarse cuando reciba a Deportivo Madryn el domingo 3 de mayo desde las 17, con la intención de volver al triunfo y no perder terreno en la pelea.
Te puede interesar
Dejá tu comentario