El guiño de Alpine a Boca en la previa del Road Show de Franco Colapinto
La escudería francesa revolucionó las redes sociales con una serie de posteos que vinculan al piloto argentino con sus raíces.
La Ciudad de Buenos Aires está lista para el histórico regreso de un Fórmula 1 a sus calles y la escudería Alpine no quiso quedarse fuera del fenómeno cultural que rodea a Franco Colapinto. A pocas horas de que el motor Renault V8 del Lotus E20 —ploteado con los colores de la marca francesa— ruge en el trazado de Avenida del Libertador y Sarmiento, el equipo publicó una producción fotográfica que rinde homenaje a la identidad del piloto y a uno de los barrios más emblemáticos del mundo.
En las imágenes compartidas se puede ver al monoplaza "visitando" puntos estratégicos del Barrio de La Boca, incluyendo murales pintados con el azul y oro característico y el escudo xeneize. Uno de los detalles que más llamó la atención de los fanáticos fue la aparición de un niño jugando al básquet con la camiseta de Boca y el dorsal número 5, el mismo que utiliza Leandro Paredes, en una clara referencia a la conexión entre el automovilismo y el fútbol argentino.
El guiño de Alpine a Boca en la previa del Road Show de Franco Colapinto
La exhibición de este fin de semana no solo será una muestra de potencia técnica, sino también un recorrido por la memoria del deporte nacional. Además de las vueltas con el Lotus E20, Colapinto se subirá a la legendaria Flecha de Plata para rendir tributo a Juan Manuel Fangio, uniendo el pasado dorado de la Argentina en la máxima categoría con el presente esperanzador que encarna el piloto de Alpine.
El evento, que tiene a Mercado Libre como main sponsor, espera una convocatoria masiva que desbordará las tribunas naturales de Palermo. Para acompañar la espera, el Fan Zone ya se encuentra operando a pleno con activaciones de marcas como Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, bajo la curaduría gastronómica de Salt que incluye opciones para veganos y celíacos.
El gesto de Alpine en redes sociales no hace más que alimentar la "Colapintomanía" en un fin de semana donde el ruido de los motores se mezclará con el sentimiento popular que estaba esperando un evento de esta magnitud.
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