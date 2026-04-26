El guiño de Alpine a Boca en la previa del Road Show de Franco Colapinto

La Ciudad de Buenos Aires está lista para el histórico regreso de un Fórmula 1 a sus calles y la escudería Alpine no quiso quedarse fuera del fenómeno cultural que rodea a Franco Colapinto. A pocas horas de que el motor Renault V8 del Lotus E20 —ploteado con los colores de la marca francesa— ruge en el trazado de Avenida del Libertador y Sarmiento, el equipo publicó una producción fotográfica que rinde homenaje a la identidad del piloto y a uno de los barrios más emblemáticos del mundo.