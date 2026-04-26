El jugador que cambió su vida: de la cancha de Boca a un presente inesperado
De sangre uruguaya, pero con un fuerte lazo con el club "xeneize", este exdefensor se recibió como ingeniero agrónomo tras su retiro. Descubrí de quién se trata.
Emiliano Albín fue uno de los defensores uruguayos que más ilusionaban a los hinchas celestes, ya que su gran comienzo en Peñarol le permitió instalar su nombre en el fútbol sudamericano. En el "Manya" fue campeón del torneo local y, además, jugó la final de la Copa Libertadores 2011 ante el Santos de Neymar.
Su talento y gran rendimiento dentro del verde césped le permitieron dar el salto a Boca en 2012. Si bien su paso por Argentina fue breve y sin grandes destellos, le sirvió como trampolín para llegar a Europa. Luego de colgar los botines, el nacido en Montevideo se recibió como ingeniero agrónomo.
La vida de Emiliano Albín después del fútbol
Albín comenzó a destacarse en el fútbol uruguayo con la camiseta de Peñarol, donde se afianzó como lateral derecho y fue pieza clave dentro de un equipo competitivo que logró títulos locales y llegó a la final de la Copa Libertadores 2011.
Ese buen nivel le permitió dar el salto al "Xeneize", aunque en el club argentino no logró consolidarse como titular ni tener continuidad. Luego de su etapa en Argentina, continuó su recorrido en Portugal: jugó en el Arouca.
Más adelante, Albín regresó al fútbol argentino para sumarse a Atlético Tucumán, aunque luego continuó su carrera en el Deportivo Santaní de Paraguay. En el tramo final de su trayectoria volvió a Uruguay, su país de origen, y defendió las camisetas de Juventud de Las Piedras y Villa Española.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Albín completó sus estudios como ingeniero agrónomo, con orientación en el mantenimiento de campos deportivos. Esta nueva etapa le abre la posibilidad de seguir vinculado al deporte, pero alejado de las presiones y exigencias que el fútbol imprime.
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