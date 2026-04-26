El jugador que cambió su vida: de la cancha de Boca a un presente inesperado

Más adelante, Albín regresó al fútbol argentino para sumarse a Atlético Tucumán, aunque luego continuó su carrera en el Deportivo Santaní de Paraguay. En el tramo final de su trayectoria volvió a Uruguay, su país de origen, y defendió las camisetas de Juventud de Las Piedras y Villa Española.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, Albín completó sus estudios como ingeniero agrónomo, con orientación en el mantenimiento de campos deportivos. Esta nueva etapa le abre la posibilidad de seguir vinculado al deporte, pero alejado de las presiones y exigencias que el fútbol imprime.