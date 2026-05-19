Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El Xeneize encara la recta final del campeonato continental obligado a quedarse con los tres puntos para seguir dependiendo de sí mismo en el Grupo D.
Se terminaron las especulaciones y los márgenes de error para Boca. En medio de un presente con turbulencias, el Xeneize se juega gran parte de su futuro continental ante Cruzeiro, un rival directo que ya supo amargarlo hace menos de un mes en Belo Horizonte.
El panorama del Grupo D está al rojo vivo. Universidad Católica de Chile lidera la zona con 7 unidades (+1), seguida muy de cerca por Cruzeiro con las mismas 7 banderas (+1). Boca aparece relegado al tercer escalón con 6 puntos (+2), lo que transforma este compromiso en una final absoluta: una victoria le devolverá al cuadro de la Ribera la posibilidad de depender de sí mismo en la última fecha, mientras que una derrota le dará el pase matemático a los brasileños y dejará a Boca rezando por un milagro ecuatoriano.
Para diagramar la estrategia de esta noche, Claudio Úbeda tuvo semanas completas de trabajo debido a la prematura eliminación en los playoffs domésticos. Sin embargo, el "Sifón" debió romper la pizarra para emparchar la columna vertebral debido a dos ausencias forzadas: Santiago Ascacíbar (suspendido por su expulsión frente a Barcelona SC) y el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien padece una lesión muscular.
En el fondo, Leandro Brey custodiará los tres palos por detrás de una línea defensiva que presentará una modificación de nombres: Malcom Braida se plantará como lateral por el sector derecho ganándole la pulseada a Marcelo Weigandt, completando la zaga con Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y el tándem punzante de Lautaro Blanco por izquierda.
El mediocampo apostará al equilibrio dinámico. El ex-Lanús Tomás Belmonte ingresará para raspar y relevar en el sector del sancionado Ascacíbar, acompañando la experiencia del campeón del mundo Leandro Paredes y la frescura del juvenil Milton Delgado. Unos metros más adelante, Tomás Aranda se encargará de la generación de juego para asistir a la dupla de atacantes compuesta por la "Bestia" Miguel Merentiel y Milton Giménez, quien arrastra lo justo desde lo físico pero irá desde el arranque ante la falta de variantes de área.
Probables formaciones del encuentro
- Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge
Otros datos del partido
-
Hora: 21:30 (Argentina)
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera" (Buenos Aires)
Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)
VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)
Televisación: Fox Sports / Plataforma digital: Disney+
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario