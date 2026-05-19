Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

El panorama del Grupo D está al rojo vivo. Universidad Católica de Chile lidera la zona con 7 unidades (+1), seguida muy de cerca por Cruzeiro con las mismas 7 banderas (+1). Boca aparece relegado al tercer escalón con 6 puntos (+2), lo que transforma este compromiso en una final absoluta: una victoria le devolverá al cuadro de la Ribera la posibilidad de depender de sí mismo en la última fecha, mientras que una derrota le dará el pase matemático a los brasileños y dejará a Boca rezando por un milagro ecuatoriano.