El posteo de Paulo Dybala en el Olímpico de Roma que enciende la ilusión de Boca

¿El momento de Boca?

Mientras la dirigencia de la Roma evalúa ofrecerle una extensión contractual pero con una fuerte rebaja salarial respecto a sus números actuales, en la Ribera se frotan las manos. El Consejo de Fútbol sueña con dar el gran golpe del mercado de pases y sumar a Dybala para los octavos de final de la Copa Libertadores, siempre y cuando el equipo conducido por Claudio Úbeda logre sellar su clasificación. Los factores que alimentan el sueño xeneize no son menores y tocan la fibra más íntima del futbolista:

El factor familiar: El reciente nacimiento de su hija Gia despierta el deseo de la pareja de radicarse nuevamente en Argentina para estar cerca de sus afectos.

El mandato paterno: Dybala manifestó en reiteradas ocasiones el fanatismo de su padre (fallecido) por Boca, un sentimiento que él mismo compartía de chico cuando iba a entrenar a Instituto de Córdoba con los colores azul y oro.

El nexo con Leandro Paredes: Su estrecha amistad con Leandro Paredes, confeso hincha y embajador del club en Europa, es otra de las cartas que el mundo Boca planea jugar para tentarlo.

Por ahora, el futuro de la Joya permanece bajo absoluto hermetismo, pero los indicios sobre el césped del Olímpico marcan que sus días vistiendo la camiseta de la Roma están muy cerca de llegar a su fin.