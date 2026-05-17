El posteo de Paulo Dybala en el Olímpico de Roma que enciende la ilusión de Boca
El delantero campeón del mundo fue titular en el 2-0 a Lazio y en el final hizo un posteo en redes en el que se lo vio junto a sus seres queridos en el estadio. ¿Lo espera Boca?
Paulo Dybala fue la gran figura en la victoria 2-0 ante Lazio en el clásico de la capital, pero todas las miradas se quedaron con su publicación posterior. Junto a su familia en el campo de juego y a semanas de que venza su contrato, la "Joya" dejó un mensaje con aroma a ciclo cumplido que resuena con fuerza en Boca y despera la ilusión de todos los hinchas que sueñan con verlo en La Bombonera.
No fue un clásico más para el campeón del mundo. A sus 32 años, y con su vínculo con la Roma con fecha de vencimiento para el próximo 30 de junio, el atacante se retiró ovacionado por todo el Estadio Olímpico tras asistir a Gianluca Mancini en el segundo gol. Sin embargo, los gestos más significativos llegaron una vez consumado el triunfo, en lo que pareció una clara e íntima despedida de los hinchas de la "Loba".
"Incluso si mi amigo no estuviera por aquí... Me divertí de todos modos. Roma mágica", escribió Dybala en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con un carrusel de fotos muy familiares en el césped del estadio junto a su pareja Oriana Sabatini, su pequeña hija Gia y su madre Alicia, quien posó con la camiseta del club de la capital italiana. Ante este escenario, la reacción de los fanáticos de la Roma no se hizo esperar: las redes sociales se inundaron de un ruego unánime pidiendo por la renovación de "Paulin".
¿El momento de Boca?
Mientras la dirigencia de la Roma evalúa ofrecerle una extensión contractual pero con una fuerte rebaja salarial respecto a sus números actuales, en la Ribera se frotan las manos. El Consejo de Fútbol sueña con dar el gran golpe del mercado de pases y sumar a Dybala para los octavos de final de la Copa Libertadores, siempre y cuando el equipo conducido por Claudio Úbeda logre sellar su clasificación. Los factores que alimentan el sueño xeneize no son menores y tocan la fibra más íntima del futbolista:
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El factor familiar: El reciente nacimiento de su hija Gia despierta el deseo de la pareja de radicarse nuevamente en Argentina para estar cerca de sus afectos.
El mandato paterno: Dybala manifestó en reiteradas ocasiones el fanatismo de su padre (fallecido) por Boca, un sentimiento que él mismo compartía de chico cuando iba a entrenar a Instituto de Córdoba con los colores azul y oro.
El nexo con Leandro Paredes: Su estrecha amistad con Leandro Paredes, confeso hincha y embajador del club en Europa, es otra de las cartas que el mundo Boca planea jugar para tentarlo.
Por ahora, el futuro de la Joya permanece bajo absoluto hermetismo, pero los indicios sobre el césped del Olímpico marcan que sus días vistiendo la camiseta de la Roma están muy cerca de llegar a su fin.
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