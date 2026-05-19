Santiago Ascacíbar fue suspendido y se pierde el cierre de la fase de grupos de la Libertadores

El volante central, que arribó como una de las incorporaciones fuertes del último mercado de pases, fue sancionado con dos partidos de suspensión tras la expulsión sufrida en Guayaquil, en lo que fue la ajustada derrota por 1-0 ante Barcelona. Además del parate deportivo, el tribunal disciplinario le impuso una multa económica de 3.000 dólares por la agresión, un monto que la entidad de Luque debitará de forma automática de los activos que el club percibe por derechos de televisión.