Santiago Ascacíbar fue suspendido y se pierde el cierre de la fase de grupos de la Libertadores
De esta manera, el "Rusito" no podrá ser de la partida en los duelos cruciales frente a Cruzeiro y Universidad Católica, donde el club de la Ribera se jugará la clasificación a los octavos de final.
Las malas noticias golpean las puertas de la Bombonera en el momento más caliente del calendario continental. En la antesala de viajar a Brasil para un partido límite, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) notificó oficialmente a la dirigencia de Boca sobre el duro castigo que recayó sobre Santiago Ascacíbar, dejando un hueco difícil de llenar en el círculo central.
El volante central, que arribó como una de las incorporaciones fuertes del último mercado de pases, fue sancionado con dos partidos de suspensión tras la expulsión sufrida en Guayaquil, en lo que fue la ajustada derrota por 1-0 ante Barcelona. Además del parate deportivo, el tribunal disciplinario le impuso una multa económica de 3.000 dólares por la agresión, un monto que la entidad de Luque debitará de forma automática de los activos que el club percibe por derechos de televisión.
La jugada que originó el conflicto ocurrió promediando el segundo tiempo en Ecuador. En una acción desmedida y presa de la impotencia por el resultado adverso, Ascacíbar le propinó un duro e imprudente golpe en la cabeza al delantero argentino Milton Céliz (hoy en el conjunto de Guayaquil). El árbitro principal no dudó, le mostró la roja directa y el informe posterior del veedor terminó de sellar la severidad de la pena.
Con este panorama, el ex-Estudiantes se perderá las dos auténticas "finales" que le quedan al Grupo D:
-
Fecha 5: El exigente choque de visitante frente a Cruzeiro en el Mineirão.
Fecha 6: El cierre definitivo ante Universidad Católica de Chile en condición de local, donde se terminarán de repartir los boletos a la fase eliminatoria.
Ante esta baja de peso para el andamiaje defensivo, el cuerpo técnico "Xeneize" se vio obligado a meter mano en la pizarra táctica de manera inmediata. Todo indica que el encargado de ponerse el overol y saltar al campo de juego en territorio brasileño será Tomás Belmonte. El exmediocampista de Lanús y Toluca venía sumando pocos minutos en la rotación, pero ahora tendrá una oportunidad de oro para demostrar su jerarquía.
El comunicado oficial de Conmebol
- 1º. SUSPENDER al Sr. SANTIAGO LIONEL ASCACIBAR por 2 (dos) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL.
- 2º. IMPONER al Sr. SANTIAGO LIONEL ASCACIBAR una multa de USD 3.000 (TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de
- derechos de Televisación o Patrocinio.
- 3º. NOTIFICAR y cumplido archivar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario