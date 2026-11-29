Boca vs. Gimnasia por los cuartos del Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Boca recibe a Gimnasia desde las 20.30 en La Bombonera por los cuartos de final del Clausura 2026, con TV de TNT Sports Premium y ESPN Premium.
Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata cierran los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 20.30 en La Bombonera, se transmite por TNT Sports Premium y ESPN Premium, y también se puede ver en streaming por Disney+ Premium. Es a partido único. Si terminan empatados, se juega un tiempo suplementario de 30 minutos y, si la igualdad sigue, se define por penales.
El Xeneize terminó segundo en la Zona A, con 33 puntos, y en octavos le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia. Perdió apenas uno de sus últimos 26 partidos y viene de ocho triunfos seguidos. Ya ganó la tabla anual y la Copa Sudamericana, y sigue en carrera por la quíntuple corona.
El Lobo fue tercero en la Zona B, con 31 puntos, y eliminó a Newell's por 4-2 en tiempo suplementario. Ganó sus últimos cinco partidos y lleva 11 sin perder. Además, el historial en eliminación directa lo ilusiona: ganó tres de los últimos cuatro mano a mano ante Boca. El ganador juega la semifinal contra el que pase entre Rosario Central y Barracas Central. La otra semifinal es River vs. Independiente.
Las probables formaciones de Boca y Gimnasia
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Otros datos del partido
- Hora: 20.30
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Germán Delfino
- TV: TNT Sports Premium y ESPN Premium
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario