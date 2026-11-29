El dato que ilusiona a Gimnasia antes de visitar a Boca por los cuartos del Clausura
Boca recibe a Gimnasia por los cuartos del Clausura 2026 y el historial en eliminación directa le juega en contra: el Lobo ganó tres de los últimos cuatro cruces.
Boca llega a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 con un presente que entusiasma y un antecedente que incomoda. Desde las 20.30, recibe en La Bombonera a Gimnasia y Esgrima La Plata, el rival que más lo complicó en eliminación directa: el Lobo ganó tres de los últimos cuatro mano a mano entre los dos.
El único cruce que ganó el Xeneize fue el más reciente. La historia de estas series, de hecho, arrancó con un festejo tripero: la final de la Copa Estímulo 1929, que Gimnasia ganó 2-1 ante Boca y que fue el primer título de su historia.
Los mano a mano entre Boca y Gimnasia
- 1992, Liguilla Pre-Libertadores (semifinal): Gimnasia ganó 1-0 en el estadio de Vélez con gol de Hugo Guerra. Después perdió la final ante el Fortín.
- 2002, Copa Sudamericana: el Lobo ganó 3-1 en el Bosque, con dos goles de Claudio Enría y uno de Jorge San Esteban. Para Boca descontó Rolando Schiavi. En la vuelta, el 0-0 en La Bombonera le alcanzó para avanzar.
- 2018, Copa Argentina (octavos): Gimnasia ganó 1-0 en el Kempes de Córdoba con gol de Jan Hurtado. En esa edición llegó a la final y la perdió por penales con Rosario Central.
- 2024, Copa Argentina (cuartos): fue 1-1 en el Marcelo Bielsa de Rosario, con goles de Aaron Anselmino y Pablo De Blasis, y Boca ganó por penales. Fue su primer triunfo en un cruce directo ante el Lobo.
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Dos rachas que chocan en La Bombonera
El antecedente pesa, pero el presente de Boca es otro. El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió apenas uno de sus últimos 26 partidos y viene de ocho victorias seguidas. Además, ya ganó la Liga y la Copa Sudamericana, y si pasa sigue en carrera por la quíntuple corona. Gimnasia también llega encendido: ganó sus últimos cinco partidos y acumula 11 sin perder, con siete triunfos y cuatro empates.
El partido tendrá el arbitraje de Darío Herrera, con Germán Delfino en el VAR, y lo transmite TNT Sports. El ganador jugará la semifinal contra el que avance entre Rosario Central y Barracas Central. Para Boca, además, es el último partido antes de la final de la Copa Argentina con Platense, el 2 de diciembre.
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