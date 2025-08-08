Boca vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Del lado de la Academia, el equipo llega en un buen momento luego de golear 3-0 a Deportivo Riestra y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina por primera vez en una década. Sin embargo, su arranque en el Clausura no ha sido el mejor, con solo tres puntos obtenidos tras dos derrotas en casa y una victoria como visitante frente a Belgrano de Córdoba.