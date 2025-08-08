Boca vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Xeneize busca terminar con la peor racha sin victorias de su historia, mientras la continuidad de Miguel Ángel Russo pende de un hilo.
Este sábado, Boca recibirá a Racing en un partido clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, que puede marcar un antes y un después en la permanencia de Miguel Ángel Russo como director técnico del club. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, y comenzará a las 16:30, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
El momento que atraviesa el Xeneize es crítico: el equipo acumula ya 11 partidos sin conocer la victoria, la peor sequía en toda la historia del club. Esta mala racha genera una enorme presión sobre Russo, quien necesita urgentemente una reacción positiva por parte de sus jugadores para revertir la situación y mantener su puesto.
En el torneo, el Xeneize ocupa el puesto 13° en la Zona A con apenas dos puntos acumulados, un rendimiento muy por debajo de lo esperado. De cara a este compromiso crucial, todavía existen dudas sobre la formación titular.
En la defensa, Ayrton Costa podría regresar tras superar una lesión, aunque si no está al 100%, su lugar sería ocupado por Marco Pellegrino. Por otro lado, en la mitad de la cancha la pelea por un puesto está entre Malcom Braida y Alan Velasco, lo que añade incertidumbre a la alineación.
Del lado de la Academia, el equipo llega en un buen momento luego de golear 3-0 a Deportivo Riestra y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina por primera vez en una década. Sin embargo, su arranque en el Clausura no ha sido el mejor, con solo tres puntos obtenidos tras dos derrotas en casa y una victoria como visitante frente a Belgrano de Córdoba.
Para este partido, el entrenador Gustavo Costas optaría por una combinación de titulares y suplentes, cuidando a algunos jugadores de cara a la importante serie de octavos de final de la Copa Libertadores que enfrentará a Racing contra Peñarol en Uruguay, a jugarse apenas tres días después del encuentro en La Bombonera.
Boca vs. Racing: probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
- Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Boca vs. Racing: otros datos
- Hora: 16:30.
- Estadio: Alberto J. Armando.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- TV: ESPN Premium.
