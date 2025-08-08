Tras la salida de Marcos Rojo, Boca avanza con la rescisión del contrato de otro defensor
El "Xeneize" continúa con la depuración de su plantel, buscando desprenderse de jugadores que quedaron fuera de los planes del cuerpo técnico.
La partida de Marcos Rojo marcó el comienzo de una nueva etapa en Boca, donde la dirigencia busca ajustar el plantel y cerrar capítulos con futbolistas que no forman parte del proyecto actual.
En ese marco, la institución comenzó gestiones para rescindir el contrato de Cristian Lema, otro defensor central que, al igual que Rojo, fue marginado por decisiones del cuerpo técnico y la conducción del club.
Según informó el periodista Augusto César, la dirigencia xeneize mantuvo en las últimas horas una nueva comunicación con los representantes de Lema para avanzar en la rescisión del vínculo, en línea con lo que se hizo recientemente con Rojo. Esta acción forma parte de un plan estratégico para acelerar la salida de aquellos jugadores que no suman al equipo y liberar espacio para nuevas incorporaciones.
El contexto de Lema es similar al de Rojo: semanas atrás, el futbolista había solicitado la rescisión de su contrato, pero Boca había rechazado la propuesta en ese momento. Ahora, con el cierre del mercado de pases a la vuelta de la esquina, la intención del club es cerrar cuanto antes esta situación y liberar al jugador de su compromiso contractual.
Desde lo deportivo, la realidad para Lema es complicada: no disputa un partido oficial desde octubre del año pasado y su contrato vence en diciembre de 2024. La decisión de ambas partes apunta a terminar anticipadamente una relación que ya no beneficia a ninguna de las partes. Boca, por su parte, sigue firme en su intención de continuar con la renovación y limpieza del plantel, en busca de mejorar resultados y dar lugar a nuevos proyectos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario