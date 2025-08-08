Tras la salida de Marcos Rojo, Boca avanza con la rescisión del contrato de otro defensor

Desde lo deportivo, la realidad para Lema es complicada: no disputa un partido oficial desde octubre del año pasado y su contrato vence en diciembre de 2024. La decisión de ambas partes apunta a terminar anticipadamente una relación que ya no beneficia a ninguna de las partes. Boca, por su parte, sigue firme en su intención de continuar con la renovación y limpieza del plantel, en busca de mejorar resultados y dar lugar a nuevos proyectos.