El video viral de Marcos Rojo cantando una canción de Independiente: "Antes de ser de Racing..."

"Antes de ser de Racing yo me muero", se lee en los labios de Rojo, mientras se escucha de fondo la canción "Rojo locura". Fue en 2021, en una visita de Boca al estadio Libertadores de América y con el defensor en el banco de suplentes.

Marcos Rojo, cantando una partecita de la canción de Independiente #LPFxTNTsports pic.twitter.com/ZPiZ5GLKq7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2021

De pasado en Estudiantes, el central dijo ser hincha "xeneize", por lo que es probable que esta situación haya tenido que ver con un acto fallido, aunque no dejó de ser una oportunidad ideal para los hinchas del otro club de Avellaneda para burlarse.