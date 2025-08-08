El video viral de Marcos Rojo cantando una canción de Independiente: "Antes de ser de Racing..."
Tras su salida de Boca, el zaguero central se prepara para su inminente llegada a Racing, por lo que los hinchas del "Rojo" hicieron viral un video del 2021.
Tras su salida de Boca, Marcos Rojo inicia un nuevo capítulo en su carrera: el experimentado defensor de 35 años será jugador de Racing, incorporación que generó muchísimo revuelo y que sumó un inesperado episodio en las últimas horas por la viralización de un video que incluye una canción de Independiente.
La desvinculación del ex Estudiantes se concretó este viernes por la mañana, liberándolo para sumarse a la "Academia" con el pase en su poder. Incluso estuvo realizándose la revisión médica de cara a sellar el vínculo.
El acuerdo, que contempla un contrato atado a objetivos y rendimiento, busca resguardar a la institución ante el historial de lesiones que arrastra el futbolista con pasado en Manchester United y la Selección Argentina.
La gestión por su llegada se aceleró en las últimas horas. Sebastián Saja, director deportivo de la "Academia", había mantenido contactos previos con Rojo, pero la condición era que quedara libre, algo que finalmente ocurrió.
Mientras hay controversias sobre si el apellido "Rojo" será estampado en la camiseta blanquiceleste, por ser justamente el apodo del clásico rival y casi una palabra prohibida por el entrenador Gustavo Costas, ahora se sumó una nueva polémica: los hinchas de Independiente hicieron viral un video en el que Marcos canta una de sus canciones de cancha.
"Antes de ser de Racing yo me muero", se lee en los labios de Rojo, mientras se escucha de fondo la canción "Rojo locura". Fue en 2021, en una visita de Boca al estadio Libertadores de América y con el defensor en el banco de suplentes.
De pasado en Estudiantes, el central dijo ser hincha "xeneize", por lo que es probable que esta situación haya tenido que ver con un acto fallido, aunque no dejó de ser una oportunidad ideal para los hinchas del otro club de Avellaneda para burlarse.
