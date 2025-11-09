Boca vs River y un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Si bien ambos equipos necesitan los tres puntos para asegurarse su pase a la siguiente ronda del Torneo Clausura, este cruce puede definir su presencia en la competencia Internacional.
El próximo Boca-River no será un clásico más. Si bien los dos equipos necesitan ganar para avanzar de ronda en el Torneo Clausura, el partido también puede marcar el rumbo de su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, hay tres equipos con boleto asegurado: Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, que lidera la tabla anual con 66 puntos.
Detrás aparecen Boca, con 56 unidades, y River, con 52. Ambos ocupan los últimos dos cupos disponibles para el torneo continental: el segundo lugar de la tabla anual da acceso directo a la fase de grupos, mientras que el tercero permite jugar la fase previa (la 2). Por esta razón, el partido de este domingo en La Bombonera (desde las 16) es de suma importancia para ambos equipos que definirán muchas cosas para el futuro cercano.
Qué necesita Boca y River para poder clasificar a la Copa Libertadores 2026
Con la 15ª y la 16ª fecha por disputarse, el panorama está claro. Si Boca logra vencer a River, se asegurará matemáticamente su lugar en la Copa Libertadores como segundo de la tabla anual, ya que el Millonario no podrá alcanzarlo. En cambio, si los dirigidos por Marcelo Gallardo ganan el clásico, quedarán a un punto del Xeneize y todo se definirá en la última jornada: el Xeneize recibirá a Tigre y el Millonario visitará a Vélez.
Sin embargo, ambos clubes también tienen otra vía posible: conquistar el Torneo Clausura. En ese caso, el campeón accederá de manera automática a la próxima edición del certamen continental, sin depender de la tabla anual. Con todos estos condimentos, el superclásico promete ser, una vez más, mucho más que un simple partido: puede decidir quién jugará la Copa Libertadores 2026 y quién deberá seguir peleando hasta el final.
