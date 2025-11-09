Boca vs River y un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores 2026

copa libertadores.jpg

Qué necesita Boca y River para poder clasificar a la Copa Libertadores 2026

Con la 15ª y la 16ª fecha por disputarse, el panorama está claro. Si Boca logra vencer a River, se asegurará matemáticamente su lugar en la Copa Libertadores como segundo de la tabla anual, ya que el Millonario no podrá alcanzarlo. En cambio, si los dirigidos por Marcelo Gallardo ganan el clásico, quedarán a un punto del Xeneize y todo se definirá en la última jornada: el Xeneize recibirá a Tigre y el Millonario visitará a Vélez.