Aparecieron pasacalles en La Boca tras el anuncio de la ampliación de la Bombonera
Tras la confirmación del proyecto para ampliar la Bombonera, en las calles de La Boca aparecieron pasacalles que celebran el inicio del plan del estadio
La ampliación de la Bombonera comenzó a sentirse en el barrio de La Boca luego del anuncio oficial de parte del club. En la previa del partido ante San Lorenzo por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026, aparecieron pasacalles cerca del estadio que celebran el inicio del proyecto para llevar la capacidad a más de 80.000 espectadores.
El plan fue presentado oficialmente en los últimos días y contempla una remodelación del estadio que se desarrollará en diferentes etapas. Una vez finalizado, el objetivo es que la capacidad supere las 80.000 localidades y empezar a mejorar todo lo que tenga que ver con la cancha.
Pasacalles en La Boca por la ampliación de la Bombonera
Las calles cercanas al estadio Alberto J. Armando amanecieron con varios pasacalles que reflejan el entusiasmo de los hinchas por el proyecto. El mensaje es claro y apunta directamente al anhelo histórico de ampliar el estadio y poder dar ese gran salto para el futuro cercano.
“El camino hacia nuestro sueño”, dice la frase que puede verse en los carteles colgados en distintos puntos del barrio, justo en la previa del encuentro ante San Lorenzo. La consigna está en línea con el nombre del proyecto presentado por el club y simboliza el inicio de una etapa que muchos fanáticos esperaron durante décadas.
La ampliación de la Bombonera fue uno de los temas más debatidos en la historia reciente de Boca. Desde 1996, cuando se realizó la última gran modificación con la renovación de los palcos, distintos proyectos aparecieron en contextos electorales, aunque ninguno había logrado avanzar de manera institucional hasta ahora.
Con el anuncio oficial ya realizado y la ilusión de todos los hinchas del Xeneize, el club dio el primer paso para concretar una obra que busca transformar el estadio y ampliar su capacidad para los próximos años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario