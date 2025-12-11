Boca vs. Vélez, por el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva: horario, formaciones y TV
El equipo de Mariano Herrón busca cerrar otro año exitoso, mientras el Fortín intenta reafirmar su poderío juvenil en un duelo decisivo.
El Trofeo de Campeones 2025 de Reserva tendrá este jueves una final vibrante entre Boca y Vélez, dos instituciones con tradición formadora que llegan con méritos propios para adjudicarse el último título juvenil del año. El partido comenzará a las 20 en el Estadio Florencio Sola, en Banfield, donde se encontrarán los dos campeones de la temporada: el Xeneize, ganador del Clausura de la Copa Proyección, y el equipo de Liniers, que conquistó el Apertura.
El recorrido de Boca en este Clausura fue sobresaliente desde el inicio. Después de quedarse con la Zona A en la fase regular, el equipo mostró consistencia y carácter en cada etapa eliminatoria. En los octavos superó a Lanús con un ajustado 1-0, mientras que en cuartos tuvo que recurrir a los penales -tras igualar 0-0 con Instituto- para mantenerse en carrera.
Pero fue en la semifinal donde vivió uno de los momentos más celebrados del año: un 2-0 contundente en el Superclásico ante River, con un doblete inolvidable de Iker Zufiaurre que se volvió rápidamente uno de los hitos de la campaña. Ya en la definición del Clausura, protagonizó un electrizante 2-2 con Gimnasia, al que finalmente venció desde los doce pasos en el mismo escenario donde hoy buscará una nueva consagración.
Vélez, mientras tanto, llega como campeón vigente del Torneo Proyección Apertura. En aquella final, disputada en el estadio de Platense, había vencido por 3-1 y ratificado su estructura sólida en las divisiones juveniles. El Fortín ha sido uno de los clubes más constantes en la formación durante la temporada y pretende cerrar el año con otro título que respalde el trabajo que viene realizando. El cruce de esta noche lo encuentra con una identidad clara y un plantel acostumbrado a competir en partidos de alta presión.
Ambos equipos llegan con argumentos fuertes para ilusionarse. El segundo campeón del año buscará coronar un semestre ideal bajo la conducción de Herrón, mientras que el primero intentará imponer su estilo y evitar que el Xeneize repita festejo. Con jóvenes talentosos, roce competitivo y un estadio que suele ofrecer un ambiente atractivo, el Trofeo de Campeones de Reserva promete una final emocionante para cerrar la temporada juvenil del fútbol argentino.
Las probables formaciones de las Reservas de Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.
- Vélez: Villalba; Pereyra, Silvero, Valdez, Domínguez; Arias, Pozzo; Verón, Monzón y Cabral. DT: Marcelo Bravo.
Boca vs. Vélez: otros datos
- Hora: 20.
- Estadio: Florencio Sola.
- TV: ESPN.
- Online: LPF Play.
