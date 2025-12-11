Boca vs. Vélez, por el Trofeo de Campeones 2025 de Reserva: horario, formaciones y TV

estadio florencio sola

Vélez, mientras tanto, llega como campeón vigente del Torneo Proyección Apertura. En aquella final, disputada en el estadio de Platense, había vencido por 3-1 y ratificado su estructura sólida en las divisiones juveniles. El Fortín ha sido uno de los clubes más constantes en la formación durante la temporada y pretende cerrar el año con otro título que respalde el trabajo que viene realizando. El cruce de esta noche lo encuentra con una identidad clara y un plantel acostumbrado a competir en partidos de alta presión.