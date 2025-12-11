Boca piensa en el mercado de pases: la dirigencia está siguiendo a Marino Hinestroza
Marcelo Delgado confirmó que el club analiza al delantero colombiano y que el puesto de ataque será una prioridad en la ventana de transferencias para la próxima temporada.
Boca ya empezó a mover fichas con la mirada puesta en lo que será la temporada 2026, y desde la dirigencia admiten que el sector ofensivo será uno de los que mayor atención demandará. La irregularidad de Milton Giménez en el tramo final del año, el declive en el aporte goleador de Edinson Cavani y la posibilidad latente de que Miguel Merentiel reciba ofertas que lo alejen del club empujaron a evaluar variantes para reforzar la delantera.
En esa búsqueda, un nombre comenzó a ganar espacio en los últimos días: el colombiano Marino Hinestroza. Marcelo Delgado, hombre de confianza de Juan Román Riquelme, fue el encargado de blanquear que el Xeneize sigue de cerca al extremo de Atlético Nacional, de apenas 23 años.
En diálogo con Radio La Red, expresó: “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”. Sus palabras confirmaron oficialmente lo que en Colombia se rumoreaba desde hace tiempo: que Boca ya había realizado sondeos previos por el futbolista, aunque sin lograr avanzar hacia una negociación concreta.
Hinestroza tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y su club no está dispuesto a desprenderse fácilmente. Las primeras estimaciones indican que Atlético Nacional solo consideraría una propuesta cercana a los cinco millones de dólares para autorizar su salida. Más allá del aspecto económico, en Brandsen 805 ponderan sus características: desequilibrio, velocidad y la capacidad para jugar por ambas bandas, virtudes que se ajustan a lo que Riquelme y su equipo de trabajo buscan para ampliar las variantes ofensivas.
Delgado también fue consultado por la preferencia del vicepresidente por otro colombiano, Roger Martínez, campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing. El interés por el delantero de 31 años nunca desapareció, y según medios italianos Boca podría insistir nuevamente para contratarlo.
Actualmente, Martínez pertenece al Al Taawoun de Arabia Saudita y tiene contrato hasta junio de 2026; su incorporación inmediata podría requerir un desembolso de unos 15 millones de euros, cifra que lo convierte en una operación compleja. No obstante, la situación podría cambiar drásticamente si el club decide esperar a que termine su vínculo y tentarlo con el pase en su poder.
Mientras tanto, la dirigencia sigue evaluando la continuidad de Claudio Úbeda y las decisiones que tomó en el cierre del año, como el recordado cambio de Exequiel Zeballos que generó explicaciones internas. Con distintos escenarios abiertos y un mercado que promete ser intenso, el club de la Ribera se prepara para un 2026 donde la delantera volverá a ser protagonista, ya sea con Hinestroza, Martínez o algún otro nombre que encaje en los planes de Riquelme y su equipo.
