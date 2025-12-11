Boca piensa en el mercado de pases: la dirigencia está siguiendo a Marino Hinestroza

marino hinestroza 2

Actualmente, Martínez pertenece al Al Taawoun de Arabia Saudita y tiene contrato hasta junio de 2026; su incorporación inmediata podría requerir un desembolso de unos 15 millones de euros, cifra que lo convierte en una operación compleja. No obstante, la situación podría cambiar drásticamente si el club decide esperar a que termine su vínculo y tentarlo con el pase en su poder.

Mientras tanto, la dirigencia sigue evaluando la continuidad de Claudio Úbeda y las decisiones que tomó en el cierre del año, como el recordado cambio de Exequiel Zeballos que generó explicaciones internas. Con distintos escenarios abiertos y un mercado que promete ser intenso, el club de la Ribera se prepara para un 2026 donde la delantera volverá a ser protagonista, ya sea con Hinestroza, Martínez o algún otro nombre que encaje en los planes de Riquelme y su equipo.