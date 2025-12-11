La tremenda reacción de Gimnasia de Chivilcoy al enterarse de que debutará ante Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1998801856840217073?s=20&partner=&hide_thread=false Así reaccionaron los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy, cuando se enteraron que el rival era Boca.#ifchivilcoy pic.twitter.com/acZTZnkLEe — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) December 10, 2025

Este tipo de celebraciones suele verse en sorteos europeos, pero en los últimos años la Copa Argentina replicó esas postales, especialmente entre planteles de categorías menores que viven estos cruces como un hito deportivo e institucional. Gimnasia de Chivilcoy no es la excepción: enfrentar a Boca representa una vidriera inmejorable para futbolistas que buscan mostrarse y, además, alimenta la ilusión de dar un golpe histórico. El video recibió miles de reacciones positivas. Entre hinchas del ascenso, neutrales e incluso simpatizantes de Boca, predominó la valoración de este espíritu federal que hace del certamen uno de los más atractivos del país.