La tremenda reacción de Gimnasia de Chivilcoy al enterarse de que debutará ante Boca
Los jugadores siguieron el sorteo reunidos en el club y celebraron con gritos, abrazos y una arenga que rápidamente se viralizó.
El sorteo de la Copa Argentina siempre deja historias que trascienden la lógica deportiva, y una de las más llamativas de esta edición tuvo como protagonistas a los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy, que debutarán nada menos que ante Boca.
El plantel del equipo del Federal A se reunió este miércoles para almorzar y seguir en vivo la ceremonia televisada. Primero apareció la bolilla de Boca y, unos segundos después, se confirmó que serían ellos los encargados de enfrentar al conjunto de la Liga Profesional.
La reacción fue inmediata: gritos, aplausos, abrazos y una arenga grupal que estalló en el salón al grito de “¡Dale, Lo!”, una expresión habitual del equipo. La escena quedó registrada en un video publicado por las redes oficiales del club y se viralizó en cuestión de minutos.
Este tipo de celebraciones suele verse en sorteos europeos, pero en los últimos años la Copa Argentina replicó esas postales, especialmente entre planteles de categorías menores que viven estos cruces como un hito deportivo e institucional. Gimnasia de Chivilcoy no es la excepción: enfrentar a Boca representa una vidriera inmejorable para futbolistas que buscan mostrarse y, además, alimenta la ilusión de dar un golpe histórico. El video recibió miles de reacciones positivas. Entre hinchas del ascenso, neutrales e incluso simpatizantes de Boca, predominó la valoración de este espíritu federal que hace del certamen uno de los más atractivos del país.
Todos los cruces de los 32avos de final
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
- River vs. Ciudad Bolívar
- Racing vs. San Martín de Formosa
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
- Huracán vs. Olimpo
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético Rafaela
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
- Newell’s vs. Acassuso
- Lanús vs. Sarmiento La Banda
- Banfield vs. Real Pilar
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Argentinos Juniors vs. Midland
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
- Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Tigre vs. Claypole
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Unión vs. Agropecuario
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Instituto vs. Atlanta
- Barracas Central vs. Temperley
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario