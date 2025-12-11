Boca se ilusiona con Paulo Dybala mientras se aleja de Roma: qué dijo Marcelo Delgado
La dirigencia Xeneize reconoce que habrá intento si el jugador decide volver y destaca que en junio de 2026 quedará en libertad de acción
La ilusión volvió a encenderse entre los hinchas de Boca luego de que Marcelo Delgado, uno de los dirigentes más próximos a Juan Román Riquelme, dejara abierta la posibilidad de que Paulo Dybala desembarque en el club dentro de pocos meses. A partir de junio de 2026, el vínculo de La Joya con la Roma llegará a su fin y ese dato por sí solo alimenta el sueño de los fanáticos, sobre todo tras el regreso de Leandro Paredes, que elevó notoriamente el rendimiento colectivo pese a la frustración de no alcanzar la final del Torneo Clausura.
La experiencia Paredes dejó la sensación de que apostar por futbolistas de jerarquía mundial puede rendir frutos inmediatos, y con ese envión Boca se anima a pensar en otro golpe de alto impacto. La voluntad del jugador siempre fue un factor determinante. Desde hace tiempo se conoce que la "Joya" desea vestir la camiseta del club del que es hincha y que incluso Paredes lo tentó para adelantar su regreso al fútbol argentino.
Con ese panorama, Delgado decidió blanquear que la dirigencia está atenta a lo que ocurra en el corto plazo y que, si la oportunidad aparece, Boca estará dispuesto a hacer un esfuerzo. “Es una mezcla de sueño, ilusión y realidad”, declaró en Radio La Red, antes de recordar que “en junio del próximo año se le vence el contrato, así que después será él quien evaluará y nosotros veremos qué es lo que sucede”.
En Brandsen 805, la pelota está claramente en manos del cordobés. Dybala, de 32 años, atraviesa otra temporada marcada por problemas físicos. El desgarro sufrido al ejecutar un penal contra Milan fue apenas la última complicación en un ciclo plagado de molestias que lo alejaron de la regularidad y, paulatinamente, de la Selección Argentina.
En lo que va de la campaña apenas pudo disputar 12 encuentros oficiales, aportando dos goles y una asistencia, números que reflejan su discontinuidad y ponen en riesgo su presencia en el próximo Mundial 2026. Aun así, su talento intacto y su vínculo emocional con el Xeneize mantienen viva la expectativa.
Qué dijo el Chelo Delgado de Hinestroza, Zeballos y Claudio Úbeda
Pero la planificación no se agota en él. El mismo Delgado confesó que siguen de cerca a Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años que se destaca en Atlético Nacional. “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, sostuvo en la misma entrevista, dejando claro que el mercado Xeneize tendrá múltiples frentes.
En paralelo, el dirigente también se refirió al presente de Exequiel Zeballos, quien protagonizó un cierre de año muy positivo pese a haber sido reemplazado ante Racing en la semifinal. Sobre la decisión de Claudio Úbeda, expresó: “El entrenador toma decisiones, me dijo que El Chango estaba cansado. A lo mejor se habrá equivocado, por cómo se dio el partido… pero las cosas ya sucedieron”.
El balance general, asegura, será clave para preparar un 2026 que Boca imagina con refuerzos fuertes y objetivos ambiciosos. Entre ellos, uno sobresale por encima de todos: la chance concreta de que Paulo Dybala vuelva al país y cumpla el deseo de miles de hinchas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario