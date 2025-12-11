Boca se ilusiona con Paulo Dybala mientras se aleja de Roma: qué dijo Marcelo Delgado

paulo dybala roma

Qué dijo el Chelo Delgado de Hinestroza, Zeballos y Claudio Úbeda

Pero la planificación no se agota en él. El mismo Delgado confesó que siguen de cerca a Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años que se destaca en Atlético Nacional. “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, sostuvo en la misma entrevista, dejando claro que el mercado Xeneize tendrá múltiples frentes.

En paralelo, el dirigente también se refirió al presente de Exequiel Zeballos, quien protagonizó un cierre de año muy positivo pese a haber sido reemplazado ante Racing en la semifinal. Sobre la decisión de Claudio Úbeda, expresó: “El entrenador toma decisiones, me dijo que El Chango estaba cansado. A lo mejor se habrá equivocado, por cómo se dio el partido… pero las cosas ya sucedieron”.

El balance general, asegura, será clave para preparar un 2026 que Boca imagina con refuerzos fuertes y objetivos ambiciosos. Entre ellos, uno sobresale por encima de todos: la chance concreta de que Paulo Dybala vuelva al país y cumpla el deseo de miles de hinchas.