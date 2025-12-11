Día del Hincha de Boca: todo lo que tenés que saber para festejar en la Bombonera
El club abrirá las puertas de su estadio para una fiesta popular que incluirá música, shows y una masiva presencia de socios.
Este viernes, Boca celebrará una nueva edición del Día del Hincha, una fecha que ya forma parte del ADN de la parcialidad auriazul y que cada día 12 del mes 12 convoca a miles de fanáticos.
Aunque el plantel se encuentra de vacaciones y aún no hay definiciones sobre la continuidad de Claudio Úbeda, el club decidió abrir nuevamente la Bombonera, para que los socios puedan vivir una jornada cargada de pasión y espíritu boquense.
La celebración contará con acceso para abonados —categoría que podría ampliarse en las próximas horas— y comenzará a las 18, aunque las puertas del estadio se abrirán una hora antes.
La intención de la dirigencia es evitar aglomeraciones en la vía pública, por lo que desde hace años la fiesta se realiza dentro del Alberto J. Armando, dejando atrás los históricos festejos en el Obelisco.
El evento incluirá shows musicales y animación en vivo. El programa "Un poco de Ruido", vinculado a la cumbia, será uno de los encargados de musicalizar la tarde, mientras que la tradicional murga "Los Amantes de La Boca" aportará su color y ritmo para levantar al público. Aunque aún no se confirmó la presencia de Juan Román Riquelme ni del resto de la dirigencia, no se descarta que haya sorpresas para los hinchas presentes.
Aún no está confirmado si algún jugador del plantel interrumpirá sus vacaciones para participar del acto, pero lo cierto es que el estadio se llenará de luces, música y fuegos artificiales para celebrar una fecha que los hinchas consideran propia.
En un año sin títulos y con la eliminación en semifinales del Torneo Clausura, muchos esperan alguna novedad sobre las obras en el estadio o el proyecto de ampliación, que sigue bajo estricta reserva. Entretanto, la Bombonera volverá a ser escenario del fervor popular que distingue al hincha de Boca en todo el mundo.
