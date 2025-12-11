Día del Hincha de Boca: todo lo que tenés que saber para festejar en la Bombonera

La intención de la dirigencia es evitar aglomeraciones en la vía pública, por lo que desde hace años la fiesta se realiza dentro del Alberto J. Armando, dejando atrás los históricos festejos en el Obelisco.

El evento incluirá shows musicales y animación en vivo. El programa "Un poco de Ruido", vinculado a la cumbia, será uno de los encargados de musicalizar la tarde, mientras que la tradicional murga "Los Amantes de La Boca" aportará su color y ritmo para levantar al público. Aunque aún no se confirmó la presencia de Juan Román Riquelme ni del resto de la dirigencia, no se descarta que haya sorpresas para los hinchas presentes.

Aún no está confirmado si algún jugador del plantel interrumpirá sus vacaciones para participar del acto, pero lo cierto es que el estadio se llenará de luces, música y fuegos artificiales para celebrar una fecha que los hinchas consideran propia.

En un año sin títulos y con la eliminación en semifinales del Torneo Clausura, muchos esperan alguna novedad sobre las obras en el estadio o el proyecto de ampliación, que sigue bajo estricta reserva. Entretanto, la Bombonera volverá a ser escenario del fervor popular que distingue al hincha de Boca en todo el mundo.