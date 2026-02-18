Se frenó el pase de Adam Bareiro a Boca: el giro inesperado que trabó la negociación

Cuando restaban apenas detalles para cerrar al que iba a ser el tercer refuerzo, Fortaleza —dueño del 50% del pase— elevó sus pretensiones económicas y la operación se estancó. Boca había presentado una oferta de 3.000.000 de dólares por el 100% del jugador. El otro 50% pertenece a River, que no puede bloquear la transferencia pero sí percibir su parte correspondiente. Con el nuevo escenario, el equipo brasilero exigió que la venta total se concrete en 4.000.000 de dólares. Así, el club recibiría 2.000.000 y el Millonario otros 2.000.000.