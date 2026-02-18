Se frenó el pase de Adam Bareiro a Boca: el giro inesperado que trabó la negociación
El Xeneize tenía avanzado el acuerdo por el delantero, pero Fortaleza pidió más dinero y enfrió la negociación. El Xeneize busca un 9 con urgencia.
Boca atraviesa un momento de incertidumbre en el torneo Apertura. Luego de igualar sin goles ante Platense y dejar una floja imagen en La Bombonera, la continuidad de Claudio Úbeda quedó bajo la lupa y el clima interno volvió a tensarse. En medio de ese panorama deportivo, el Xeneize sigue activo en el mercado de pases. Tras la fallida llegada de Edwin Cetré, la dirigencia apuntó de lleno a Adam Bareiro y parecía que el acuerdo estaba al caer. Sin embargo, un giro inesperado enfrió la negociación.
Cuando restaban apenas detalles para cerrar al que iba a ser el tercer refuerzo, Fortaleza —dueño del 50% del pase— elevó sus pretensiones económicas y la operación se estancó. Boca había presentado una oferta de 3.000.000 de dólares por el 100% del jugador. El otro 50% pertenece a River, que no puede bloquear la transferencia pero sí percibir su parte correspondiente. Con el nuevo escenario, el equipo brasilero exigió que la venta total se concrete en 4.000.000 de dólares. Así, el club recibiría 2.000.000 y el Millonario otros 2.000.000.
Por ahora, no hubo acuerdo y en las próximas horas se definirá cómo continúa la negociación. Bareiro ya había dado el visto bueno para llegar al club de la Ribera e incluso el pasado sábado marcó en el triunfo de su equipo sobre Ferroviario y celebró con un Topo Gigio, gesto que fue interpretado como una señal de su deseo de vestir la azul y oro.
Boca necesita un 9 con urgencia en el Torneo Apertura
La búsqueda de un centrodelantero se volvió prioritaria. Miguel Merentiel no atraviesa un buen 2026, Edinson Cavani arrastra problemas físicos y Milton Giménez fue operado recientemente de una pubalgia, por lo que estará dos meses fuera de las canchas.
Además, el equipo de Úbeda cuenta con plazo para incorporar hasta el próximo viernes, ventana que se habilitó por la grave lesión de Rodrigo Battaglia. Si pretende sumar un refuerzo después de esa fecha, deberá transferir o ceder a un futbolista al exterior y tendrá tiempo hasta el 10 de marzo. Con ese límite en el horizonte, Boca busca destrabar cuanto antes la llegada de Bareiro o evaluar alternativas en un mercado que se vuelve cada vez más complejo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario