Boca y Barracas Central ya tienen fecha confirmada para su partido pendiente: cuándo es

Antes de esa fecha, el fútbol argentino vivirá varios duelos pendientes: el viernes 24, Independiente y Platense recuperarán el partido suspendido por los incidentes en el Libertadores de América; también lo harán Sarmiento y Rosario Central, que no pudieron completar su encuentro por una tormenta en Junín.

En tanto, River e Independiente Rivadavia jugarán por las semifinales de la Copa Argentina, mientras que Argentinos Juniors y Belgrano lo harán el jueves 23 por la otra llave.