Boca y Barracas Central ya tienen fecha confirmada para su partido pendiente: cuándo es
La AFA reprogramó el encuentro correspondiente al Torneo Clausura suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Se jugará en el estadio Chiqui Tapia.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que el partido entre Boca y Barracas Central, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, se disputará el lunes 27 de octubre a las 16:00 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. El encuentro había sido postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador xeneize, ocurrido días antes del compromiso inicialmente pautado.
La reprogramación se da luego del parate por las Elecciones Legislativas del domingo 26, por lo que el lunes posterior surgió como la fecha más adecuada dentro de un calendario repleto de compromisos nacionales e internacionales. Ambas dirigencias, en conjunto con la AFA, acordaron rápidamente la nueva cita para que ninguno de los equipos vea afectado su calendario competitivo.
El comunicado de Barracas Central tras la muerte de Russo había mostrado respeto y acompañamiento a Boca, con el visto bueno de Rubén Darío Insua para suspender el partido en señal de duelo. El propio Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, agradeció el gesto del club rival y del organismo madre del fútbol argentino por su predisposición ante el delicado momento institucional.
El cruce del 27 de octubre será clave tanto en la tabla de la Zona A como en la lucha por los cupos a las copas internacionales. Ambos equipos suman 17 puntos, aunque Boca se ubica cuarto por mejor diferencia de gol, mientras que Barracas ocupa el sexto lugar. Los de La Ribera buscan meterse entre los dos primeros de la Tabla Anual, que otorgan plazas directas a la Copa Libertadores 2026, mientras que el Guapo pelea por sostener su lugar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Antes de esa fecha, el fútbol argentino vivirá varios duelos pendientes: el viernes 24, Independiente y Platense recuperarán el partido suspendido por los incidentes en el Libertadores de América; también lo harán Sarmiento y Rosario Central, que no pudieron completar su encuentro por una tormenta en Junín.
En tanto, River e Independiente Rivadavia jugarán por las semifinales de la Copa Argentina, mientras que Argentinos Juniors y Belgrano lo harán el jueves 23 por la otra llave.
