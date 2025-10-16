Riquelme quiere renombrar el predio que Boca tiene en Ezeiza: llevaría el nombre de un DT

riquelme bianchi

Por qué no se llamará “Miguel Ángel Russo”

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, varios hinchas propusieron en redes sociales que el predio de Ezeiza llevara su nombre en homenaje al DT que conquistó la última Copa Libertadores con Boca. Sin embargo, Riquelme ya tenía en mente su plan de homenajear a Bianchi, con quien mantiene un vínculo cercano y frecuente.

El nombre de Carlos Bianchi está grabado a fuego en la historia de Boca Juniors. El “Virrey” dirigió al club en tres etapas (1998–2001, 2003–2004 y 2013–2014), sumando 349 partidos, con 181 victorias, 97 empates y 71 derrotas. Bajo su conducción, el equipo ganó tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro títulos locales, forjando una era dorada que marcó a generaciones de hinchas.

En su despedida como jugador, Riquelme lo definió con una frase que sintetiza su influencia: “Usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es muy fácil. Nos enseñó a competir”.