Riquelme quiere renombrar el predio que Boca tiene en Ezeiza: llevaría el nombre de un DT
El Centro de Entrenamiento, conocido como “Boca Predio”, sería bautizado con un nombre que significa mucho para la historia del club de la Ribera.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, tomó la decisión de rendir homenaje a Carlos Bianchi, el técnico más exitoso de la historia del club. Según adelantó el periodista Federico Cristofanelli, el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, conocido popularmente como “Boca Predio”, llevará el nombre del “Virrey”.
La idea de bautizar el complejo surgió tiempo atrás, pero se concretará cuando finalicen las obras pendientes que buscan dejar las instalaciones al máximo de su potencial. El homenaje incluirá un evento especial en el que Román invitará personalmente al exentrenador para el corte de cinta.
El complejo, inaugurado en 2017 durante la gestión de Daniel Angelici, está en pleno proceso de remodelación. Entre los trabajos pendientes se encuentran la construcción de un hotel, una nueva confitería, un comedor para las divisiones juveniles y dos canchas de césped sintético, una de ellas techada para los días de lluvia.
El master plan de la actual dirigencia contempla levantar dos hoteles: uno con 60 plazas destinado al plantel profesional y otro con 40 lugares para la Reserva. Esta inversión solucionaría un problema logístico recurrente en la institución, ya que durante las pretemporadas suele ser difícil conseguir alojamiento para ambos planteles. Aunque Boca atraviesa un buen momento económico, la Conmebol ofreció colaborar con el financiamiento de las obras, una propuesta que todavía se encuentra bajo análisis.
Por qué no se llamará “Miguel Ángel Russo”
Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, varios hinchas propusieron en redes sociales que el predio de Ezeiza llevara su nombre en homenaje al DT que conquistó la última Copa Libertadores con Boca. Sin embargo, Riquelme ya tenía en mente su plan de homenajear a Bianchi, con quien mantiene un vínculo cercano y frecuente.
El nombre de Carlos Bianchi está grabado a fuego en la historia de Boca Juniors. El “Virrey” dirigió al club en tres etapas (1998–2001, 2003–2004 y 2013–2014), sumando 349 partidos, con 181 victorias, 97 empates y 71 derrotas. Bajo su conducción, el equipo ganó tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro títulos locales, forjando una era dorada que marcó a generaciones de hinchas.
En su despedida como jugador, Riquelme lo definió con una frase que sintetiza su influencia: “Usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es muy fácil. Nos enseñó a competir”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario