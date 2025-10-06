Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está muy débil"
La goleada ante Newell’s no logró ocultar la inquietud por la ausencia del entrenador, quien atraviesa un momento delicado de salud.
Boca vivió una noche de emociones encontradas en La Bombonera. El equipo se floreó con un 5-0 contundente sobre Newell’s, volvió a los primeros planos en el Torneo Clausura 2025 y recuperó terreno en la tabla anual. Sin embargo, la gran preocupación de la jornada estuvo lejos del césped: Miguel Ángel Russo, símbolo de la institución y arquitecto del presente futbolístico, no estuvo en el banco de suplentes por un cuadro de salud que lo mantiene en reposo y bajo observación médica.
El entrenador de 69 años, que fue dado de alta hace algunos días tras haber estado internado en septiembre, atraviesa un proceso de recuperación lenta y complicada. Según trascendió, padece un cuadro de debilidad general que lo obligó a ausentarse del partido ante la Lepra, aunque siguió el encuentro desde su casa y se mantuvo en permanente comunicación con su cuerpo técnico y con algunos futbolistas.
“La realidad es que Miguel está débil, muy débil, y necesita tiempo para recuperarse”, reveló Leandro “Tato” Aguilera, periodista que cubre la actualidad del club. “El fin de semana lo pasó en su casa, con internación domiciliaria, pero en contacto constante con sus colaboradores. Todos en el club están pendientes de su evolución y esperan que pueda revertir esta situación complicada”, agregó.
Boca goleó a Newell's sin Russo pero con Úbeda en el banco
La noticia tomó por sorpresa a los hinchas, que advirtieron la ausencia del entrenador apenas se anunció la formación titular en la pantalla del estadio. En las tribunas, las muestras de cariño no se hicieron esperar: aplausos, banderas y mensajes de aliento acompañaron al equipo durante los 90 minutos, en un gesto de reconocimiento hacia el técnico que devolvió a Boca al protagonismo competitivo.
Luego del encuentro, Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, expresó su apoyo: “Ganar así fue especial, porque todos queríamos regalarle esta alegría al míster. Sabemos que está pasando un momento difícil, pero también sabemos de su fortaleza”. Claudio Úbeda, quien estuvo a cargo del equipo desde el banco, remarcó que Russo “estuvo en cada decisión” y que “su presencia se siente, incluso cuando no está físicamente”.
En medio del buen presente futbolístico, la prioridad en el club pasa por la salud del entrenador. Desde el entorno de Russo confían en que podrá recuperarse plenamente, aunque el proceso demandará tiempo y cuidados. En el club de la Ribera, nadie se permite pensar en otra cosa que no sea verlo nuevamente sentado en el banco de suplentes, donde siempre pareció sentirse más vivo que en ningún otro lugar.
