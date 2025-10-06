Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está muy débil"

russo riquelme

Luego del encuentro, Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, expresó su apoyo: “Ganar así fue especial, porque todos queríamos regalarle esta alegría al míster. Sabemos que está pasando un momento difícil, pero también sabemos de su fortaleza”. Claudio Úbeda, quien estuvo a cargo del equipo desde el banco, remarcó que Russo “estuvo en cada decisión” y que “su presencia se siente, incluso cuando no está físicamente”.

En medio del buen presente futbolístico, la prioridad en el club pasa por la salud del entrenador. Desde el entorno de Russo confían en que podrá recuperarse plenamente, aunque el proceso demandará tiempo y cuidados. En el club de la Ribera, nadie se permite pensar en otra cosa que no sea verlo nuevamente sentado en el banco de suplentes, donde siempre pareció sentirse más vivo que en ningún otro lugar.