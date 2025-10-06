El primer comunicado de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

Según trascendió, Russo padece un cuadro de debilidad general que lo obligó a ausentarse del partido ante Newell's, aunque siguió el encuentro desde su casa y se mantuvo en permanente comunicación con su cuerpo técnico y con algunos futbolistas.

“La realidad es que Miguel está débil, muy débil, y necesita tiempo para recuperarse”, indicó este lunes el periodista Leandro “Tato” Aguilera en TyC Sports. “El fin de semana lo pasó en su casa, con internación domiciliaria, pero en contacto constante con sus colaboradores. Todos en el club están pendientes de su evolución y esperan que pueda revertir esta situación complicada”, agregó.

El comunicado de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

Luego de varias horas sin información oficial, Boca difundió un breve comunicado para brindar algunos detalles sobre la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

El comunicado oficial completo de Boca:

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento.".