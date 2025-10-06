Crece la preocupación por el estado de salud de Miguel Russo: por qué Boca no dice nada en forma oficial
Migue Russo se encuentra en su casa y allegados al entrenador afirmaron que el estado de salud del entrenador "es muy delicado". Asombra el silencio oficial de Boca sobre el DT.
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, atraviesa un delicado momento de salud. El director técnico de 69 años, que fue dado de alta hace algunos días tras haber estado internado en septiembre, ahora está en su casa y no hay señales que permitan augurar que pueda volver a dirigir al equipo en el corto plazo.
En ese sentido, llama la atención el silencio oficial de Boca, sin comunicados ni palabras oficiales de dirigentes ni el presidente Juan Román Riquelme, algo que fue muy criticado, no solo de la oposición si no que también de algunos cercarnos porque no se informó sobre la ausencia o presencia del técnico en la cancha ni una noticia sobre su estado de salud.
Tampoco desde el club se sumaron a la campaña lanzada en redes sociales por hinchas, con el hashtag #FuerzaMiguel y eso sorprendió en todos los sectores del club de la ribera.
La salud de Miguel Ángel Russo
El domingo el ayudante de campo de Russo y actual entrenador de Boca, Claudio Úbeda, y Leandro Paredes le dedicaron a Russo la goleada conseguida ante Newell's Old Boys de Rosario, en La Bombonera.
De acuerdo a lo que trascendió, Russo padece un cuadro de debilidad general que lo obligó a ausentarse del último partido ante Newell’s. Aun así, siguió el encuentro desde su casa y se mantuvo en contacto permanente con su cuerpo técnico y con algunos futbolistas, demostrando su compromiso habitual pese a la situación que atraviesa.
En el entorno de Russo reina la preocupación, aunque también la confianza en su fortaleza y en su conocida capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles. El experimentado técnico ya superó otros problemas de salud en el pasado, y sus allegados aseguran que mantiene la misma actitud positiva de siempre mientras continúa con los cuidados médicos necesarios.
Boca sin palabra oficial: "Hay cosas que duelen"
Los hinchas de Boca se enteraron en la cancha que Russo no iba a estar sentado en el banco de suplentes y eso provocó malestar, por la falta de información oficial, y eso lo expresó de manera cruda el empresario Augusto Digiovanni.
"Entre tantos festejos hay cosas que duelen, Miguel no pudo estar en el banco de suplentes y cómo nos enteramos nosotros: por la voz del estadio, por los pasillos o los rumores, nunca por el club y eso no puede pasar. El hincha se merece respeto, se merece saber qué pasa con su club, saber qué pasa con su cuerpo técnico y con sus jugadores", sentenció Digiovanni.
"Un club como Boca se maneja con respeto. Riquelme, contale a la gente qué pasa con el club", apunto el reconocido empresario xeneize.
