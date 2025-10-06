Crece la preocupación por el estado de salud de Miguel Russo: por qué Boca no dice nada en forma oficial

De acuerdo a lo que trascendió, Russo padece un cuadro de debilidad general que lo obligó a ausentarse del último partido ante Newell’s. Aun así, siguió el encuentro desde su casa y se mantuvo en contacto permanente con su cuerpo técnico y con algunos futbolistas, demostrando su compromiso habitual pese a la situación que atraviesa.

En el entorno de Russo reina la preocupación, aunque también la confianza en su fortaleza y en su conocida capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles. El experimentado técnico ya superó otros problemas de salud en el pasado, y sus allegados aseguran que mantiene la misma actitud positiva de siempre mientras continúa con los cuidados médicos necesarios.

Boca sin palabra oficial: "Hay cosas que duelen"

Miguel Angel Russo

Los hinchas de Boca se enteraron en la cancha que Russo no iba a estar sentado en el banco de suplentes y eso provocó malestar, por la falta de información oficial, y eso lo expresó de manera cruda el empresario Augusto Digiovanni.

"Entre tantos festejos hay cosas que duelen, Miguel no pudo estar en el banco de suplentes y cómo nos enteramos nosotros: por la voz del estadio, por los pasillos o los rumores, nunca por el club y eso no puede pasar. El hincha se merece respeto, se merece saber qué pasa con su club, saber qué pasa con su cuerpo técnico y con sus jugadores", sentenció Digiovanni.

"Un club como Boca se maneja con respeto. Riquelme, contale a la gente qué pasa con el club", apunto el reconocido empresario xeneize.