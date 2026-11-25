A su vez, podrá participar de la Recopa de Campeones, un triangular que tendría lugar en enero y en el que también estarían Estudiantes de La Plata, ganador de la Supercopa Argentina 2026, y Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional 2026.

Por lo tanto, el partido ante Platense no solo representa la oportunidad de sumar una nueva estrella, sino también de ampliar el calendario de definiciones que el club de la Ribera podría afrontar durante el próximo año.