Boca y Platense ya conocen la sede de la final de la Copa Argentina 2026: dónde será
El equipo de Rodolfo Arruabarrena viajará a Santiago del Estero para disputar el partido por el título. El encuentro será el 2 de diciembre.
Boca tiene un nuevo dato confirmado de cara a la final de la Copa Argentina 2026. El equipo de la Ribera enfrentará a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario elegido para definir al campeón.
Aunque la fecha ya estaba establecida, todavía quedaba por resolver dónde se jugaría el encuentro. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo para que la provincia santiagueña reciba a los dos finalistas y solo falta la oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Boca y Platense, a Santiago del Estero para definir la Copa Argentina
De esta manera, el Xeneize deberá trasladarse hasta Santiago del Estero para afrontar un partido clave en el cierre de la temporada. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena también tiene en agenda el compromiso frente a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
Además de la sede y la fecha, se aguardaban definiciones sobre el horario de inicio: será a las 20. Todavía falta información clara sobre la distribución de localidades y el comienzo de la venta de entradas. Se espera que sea comunicado oficialmente durante las próximas horas.
La final también puede abrirle a Boca la puerta a otros títulos en 2027
Si consigue vencer a Platense, el conjunto azul y oro tendrá la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina frente al ganador del Trofeo de Campeones.
A su vez, podrá participar de la Recopa de Campeones, un triangular que tendría lugar en enero y en el que también estarían Estudiantes de La Plata, ganador de la Supercopa Argentina 2026, y Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional 2026.
Por lo tanto, el partido ante Platense no solo representa la oportunidad de sumar una nueva estrella, sino también de ampliar el calendario de definiciones que el club de la Ribera podría afrontar durante el próximo año.
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