Boca y una noche agitada en Perú: fuegos artificiales en la previa del partido

A pesar de la molestia, la interrupción no se prolongó demasiado. Luego de algunos minutos de fuegos artificiales, la situación se calmó y el plantel pudo retomar su descanso. No obstante, la situación no pasó desapercibida y generó comentarios entre los hinchas boquenses, quienes recordaron episodios similares vividos en otros países de Sudamérica.

boca fuegos peru.mp4

Curiosamente, la jornada de Boca en Lima había comenzado con una muestra de apoyo de sus propios hinchas. Durante la tarde del lunes, un numeroso grupo de fanáticos se acercó al hotel para realizar un banderazo de aliento. Así, en cuestión de horas pasaron del respaldo absoluto de su gente a un intento de desconcentración por parte de los hinchas peruanos.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte del club respecto al episodio, y todo el enfoque del equipo está puesto en el partido. El duelo se jugará este martes a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva, y marcará el primer paso de equipo de Fernando Gago en su búsqueda por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La probable formación de Alianza Lima para recibir a Boca por la Copa Libertadores

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Pablo Lavandeira; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo. DT: Néstor Gorosito.

La probable formación de Boca para visitar a Alianza Lima por la Copa Libertadores

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Fernando Gago.