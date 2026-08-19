Boca ya tiene rival: cuándo y contra quién jugará por los cuartos de la Copa Sudamericana

El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá así la posibilidad de disputar el primer partido como local, una condición que buscará aprovechar para llegar con ventaja al encuentro de vuelta. El resultado de esa primera presentación será clave para afrontar la definición en uno de los estadios más importantes del fútbol brasileño.

Cómo llegó San Pablo a los cuartos de final

El recorrido del equipo brasileño en la Copa Sudamericana comenzó directamente en los octavos de final gracias a su desempeño en la fase de grupos. San Pablo terminó en el primer puesto de una zona que compartió con O'Higgins, Millonarios y Boston River.

Esa posición le permitió evitar una instancia previa y avanzar directamente a los octavos, donde tuvo como rival a Bolívar. El conjunto boliviano representó una exigente prueba, pero San Pablo logró imponerse en la serie y terminó asegurando su clasificación con el triunfo conseguido en el Morumbí.

Ahora tendrá enfrente a Boca, uno de los equipos que más contundencia mostró en la ronda anterior. La serie tendrá además un atractivo especial por el historial y la tradición de ambos clubes en los torneos internacionales. El club de la Ribera buscará hacerse fuerte en La Bombonera para viajar a Brasil con una ventaja que le permita afrontar la revancha con mayor margen, mientras que los brasileños intentarán aprovechar la localía del Morumbí para definir la clasificación.