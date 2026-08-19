Boca ya tiene rival: cuándo y contra quién jugará por los cuartos de la Copa Sudamericana
El Xeneize avanzó tras golear 4-0 a Recoleta y ahora enfrentará al equipo brasileño, que eliminó a Bolívar con un triunfo 3-1 en el Morumbí.
Boca ya conoce al rival que tendrá en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Después de completar una contundente serie frente a Deportivo Recoleta, el equipo dirigido por el Xeneize deberá enfrentar a San Pablo, que este martes derrotó 3-1 a Bolívar en el estadio Morumbí y consiguió el pasaje a la siguiente instancia del torneo continental.
El conjunto argentino había dado un paso importante hacia los cuartos de final al imponerse 4-0 en Paraguay. Ese resultado le permitió cerrar la llave frente a los paraguayos con un contundente 7-1 global, después de la victoria conseguida en el primer encuentro. De esta manera, continúa avanzando en una competencia que aparece como uno de sus grandes objetivos para la segunda parte de la temporada.
La clasificación de San Pablo quedó definida en Brasil. El equipo paulista consiguió vencer 3-1 a Bolívar y de esa manera terminó imponiéndose 4-2 en el resultado acumulado de la serie. Con ese marcador, el Tricolor aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del certamen y quedó confirmado como el próximo adversario del conjunto argentino.
Boca-San Pablo: cuándo se juegan los cuartos
El primer cruce entre Boca y San Pablo tendrá como escenario a La Bombonera. El encuentro de ida de los cuartos de final está previsto para disputarse entre el 8 y el 10 de septiembre, aunque todavía resta definir el día exacto y el horario.
La serie se trasladará luego a Brasil para el partido decisivo. La revancha tendrá lugar en el estadio Morumbí entre el 15 y el 17 de septiembre, también con fecha y horario a confirmar.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá así la posibilidad de disputar el primer partido como local, una condición que buscará aprovechar para llegar con ventaja al encuentro de vuelta. El resultado de esa primera presentación será clave para afrontar la definición en uno de los estadios más importantes del fútbol brasileño.
Cómo llegó San Pablo a los cuartos de final
El recorrido del equipo brasileño en la Copa Sudamericana comenzó directamente en los octavos de final gracias a su desempeño en la fase de grupos. San Pablo terminó en el primer puesto de una zona que compartió con O'Higgins, Millonarios y Boston River.
Esa posición le permitió evitar una instancia previa y avanzar directamente a los octavos, donde tuvo como rival a Bolívar. El conjunto boliviano representó una exigente prueba, pero San Pablo logró imponerse en la serie y terminó asegurando su clasificación con el triunfo conseguido en el Morumbí.
Ahora tendrá enfrente a Boca, uno de los equipos que más contundencia mostró en la ronda anterior. La serie tendrá además un atractivo especial por el historial y la tradición de ambos clubes en los torneos internacionales. El club de la Ribera buscará hacerse fuerte en La Bombonera para viajar a Brasil con una ventaja que le permita afrontar la revancha con mayor margen, mientras que los brasileños intentarán aprovechar la localía del Morumbí para definir la clasificación.
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